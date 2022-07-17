高大成否認分析南投槍擊案遭道上警告 警親訪關切

高大成否認被警告一事，但警方相當重視，仍親訪高大成表達關切之意。（資料照）

2022/07/17 21:17

〔記者許國楨／台中報導〕知名法醫高大成，連日來屢向外界分析南4死槍擊命案的案件疑點，今天卻傳出他遭道上人士警告不要亂講，對此高表示，純粹就案件提出專業看法和方向，並非故意自抬身價，同時也否認被警告一事，但警方相當重視，仍親訪高大成表達關切之意。

今天傳出高大成被道上兄弟威脅，要他不要再講下去了，高大成受訪時忍不住笑出來，「我認識什麼道上兄弟」，只是有朋友勸他，此時檢警在辦案，說對了不會被人感謝，何必惹人討厭，不知怎麼傳出說是道上兄弟，他只是把40年來當法醫的經驗提出看法。

而台中市刑大得知此事，今天下午也由偵四隊長陳聖偉率員，至高醫師於西區精誠路友人處親晤拜訪及表達關心之意，警方晚間轉述高醫師說法表示，未有遭到黑道警告情事，媒體報導內容與事實有出入，是友人善意提醒，認為有關犯嫌李鴻淵槍擊殺人案偵辦內容及方向非屬其專業領域，為避免影響醫生專業形象，建議不要再發表意見。

有關被指表達案件偵辦方向部分，高大成表示，係依個人社會經驗進行研判，並非要影響檢警偵辦，後續接受媒體採訪時也提出澄清說明，但為保護高醫師個人安危，市警局已責請轄區第五分局，針對高醫師位於北屯區診所加強巡邏，以避免衍生其他糾紛案件。

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