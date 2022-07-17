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    台中腦麻女坐輪椅賣10元沙琪瑪 網號召：天熱快掃攤

    腦麻女孩坐輪椅在路口擺攤賣沙琪瑪。（擷自蔡淇華臉書）

    腦麻女孩坐輪椅在路口擺攤賣沙琪瑪。（擷自蔡淇華臉書）

    2022/07/17 22:09

    〔記者許國楨／台中報導〕一位腦麻女孩坐輪椅在台中街頭賣沙琪瑪，一名饒富愛心的老師日前行經不捨拍照發文表示，當時天快黑了，還有很多還沒賣掉，而這陣子不是大太陽就是下大雨，情況令人擔憂，同時PO出照片號召捧場，網友紛說「我想要去掃攤，讓她早點回去休息」，這幾天獲得熱烈迴響。

    曾獲得師鐸獎的高中教師蔡淇華在臉書發文指出，日前經過台中市南屯路、文心路口，看到這位腦麻女孩在賣沙琪瑪，買了一些，但天快黑了，還很多沒賣掉，「問她說可以拍照幫她推廣嗎？她說OK，問她以後還會在這裡擺攤嗎？她說會。」

    蔡淇華經對方同意拍下照片發文，只見女孩坐在輪椅上，前方架起簡單摺疊桌擺上沙琪瑪，並在白板簡單寫下「沙琪瑪1個10元」；蔡心疼表示，「這陣子不是大太陽，不然就是下大雨，看起來有點擔心。」呼籲朋友們「如果有路過，可以幫忙買一些回家喔。」隨即引起網友熱烈迴響。

    網友們紛在下方留言表示支持，「下次經過也要去買，雖然不愛吃，但可以分享給朋友」、「我想要去掃攤，讓她早點回去休息，不然天氣這麼熱」、「需要付出數倍心力才能達到基本生活門檻，而且不放棄的人，敬佩萬分，值得我們支持。」

    也有網友貼心說，已經陸續專程繞過去4趟了，可是都沒有看到女孩出來賣，有任何可以聯繫到她的方式嗎？如果可以直接聯繫，變成她可以用接電話方式訂購，這樣就不用風吹日曬雨淋了，或許才是一個可以永久幫他的方式；其他網友則留言說， 目前地點不固定，公益路天橋下也有過，時間不確定。

    該名女子的陳姓丈夫則留言說，最近剛搬家到南屯區，擺攤位置會再找，並留下電話表示可以外送，還說蔡老師PO文後，陸續有民眾關心及支持，這兩天甚至有民眾直接全包，很感謝大家支持。

    陳也說，目前與太太兩人一起賣沙琪瑪維生，主要以「文心、南屯路口」、「黎明、南屯路口」兩個點為主要販售點，周日休息，也有社福單位社工持續幫助他們，但仍想靠雙手賺取一份收入，才會找到廠商購買沙琪瑪簡單擺攤，幸福踏實過日子。

    女孩前方白板簡單寫下「沙琪瑪1個10元」。（擷自蔡淇華臉書）

    女孩前方白板簡單寫下「沙琪瑪1個10元」。（擷自蔡淇華臉書）

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