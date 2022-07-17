愛牠就別棄養！ 中市動保處邀親子共讀《我的第一隻狗》

台中市動物保護防疫處於台中市立圖書館南屯分館舉辦「幸福毛孩生活課程」。（市府提供）

2022/07/17 19:03

〔記者蘇金鳳／台中報導〕建立民眾飼養寵物的責任，台中市動物保護防疫處今（17）日於台中市立圖書館南屯分館舉辦「幸福毛孩生活課程」，特別安排親子同樂課程，由繪本老師楊雅涵帶領親子共讀繪本《我的第一隻狗》並體驗桌遊，藉著輕鬆有趣的活動帶入飼主責任及愛護動物的觀念。

動保處指出，繪本是帶領小朋友探索世界、啟發思考與想像的最佳媒材，今日共讀的繪本是《我的第一隻狗》，以第一人稱的角度，描寫小女孩帶一隻狗狗回家飼養後遇到的各種日常照護大小事，如遛狗、清潔排泄物、準備食物等，讓孩子了解可愛寵物們雖豐富我們的生活，但成為毛孩爸媽後，也應肩負起照顧生命的重責大任。

動保處指出，繪本結束後，緊接著是體驗桌遊「小小貓頭鷹」，桌遊規則為趕在日出之前，大家齊心透過團隊合作拯救貓頭鷹寶寶回到鳥巢，過程緊張有趣，完成任務也獲得幫助動物的滿滿成就感，讓孩子們在歡笑聲中度過充實的假日下午。

動保處表示，大部分的孩子喜歡親近動物，但現今較都市化的生活環境讓孩子較少機會飼養或接觸動物，藉由繪本及桌遊與動物主題的結合，可讓孩子融入照顧動物的情境中，用淺顯易懂的方式瞭解動物保護及飼養動物的責任，期許孩子未來在真正接觸飼養動物時，能以更負責任及健全的態度，許下一輩子不離不棄的承諾。

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