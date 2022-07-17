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    李鴻淵「滅廠」行動罕見「大黑星手槍」 高大成：疑來自中國

    警方查扣罕見的「大黑星」手槍。（記者許國楨翻攝）

    警方查扣罕見的「大黑星」手槍。（記者許國楨翻攝）

    2022/07/17 17:53

    〔記者許國楨／台中報導〕南投生技公司發生4死1重傷槍擊命案，警方隔天就逮捕槍手李鴻淵，查扣3把槍枝、179發子彈及滅音管等，知名法醫高大成說，當中一把罕見的「大黑星」手槍，連同所謂的黑星及紅星手槍，都是早期間由中國所製造，如今重見江湖，不排除是自中國引入，與買凶者有關。

    針對這起槍擊命案，槍手李鴻淵行凶動機和槍枝來源，高大成分析，牛樟芝的利益很大，「台灣牛樟芝之父」賴敏男，握有獨門的培養及萃取技術，與國內多家生技大廠都有合作關係，相較中國也有人培養，品質卻不如台灣，也無法取得掌握賴男公司的相關技術，不排除因此被認為壟斷市場，也就是擋了同行的財路，引發殺機。

    高大成認為，賴敏男等人被槍殺，根本就是一次「滅廠」行動，因為可以知道相關牛樟芝培養技術的人就是賴敏男、賴的弟弟、女兒和劉姓課長等，而賴的弟弟和女兒當年都未曾出庭作證，為何也被李鴻淵殺害，所以推論滅廠是符合邏輯的。

    另從警方逮捕李嫌查扣的3把手槍中，有一把是罕見的「大黑星」，連同早期所謂的黑星及紅星手槍，都是中國在早期所製造，並在起碼20多年前經走私流入台灣後，因價格不貴，每把只要幾萬塊，迅速成為台灣黑幫最愛，因此相當泛濫，在許多槍擊案或道上尋仇案件中都可以看到。

    高大成說，不要說大黑星罕見，就連紅黑星都幾乎不復見，卻在此起重大槍擊命案中出現，不排除是中國引進，並可能與買凶者有關；連日來屢分析案情，並非是自抬身價，而是希望協助檢警盡快釐清疑點，趕快破案並揪出幕後藏鏡人，外界不要太過「關切」。

    資深刑警則說，黑星手槍又稱54式手槍，由於在槍柄上有一顆黑色的五角星形圖案，因此在香港、台灣和日本等地又稱為「黑星手槍」，當年係中國生產製造給軍警做為制式裝備使用，後來也大量被不法份子用來犯罪。

    高大成分析案情被「關切」。（資料照）

    高大成分析案情被「關切」。（資料照）

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