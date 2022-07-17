「太平藍」藍染木質掛鐘 入選台中原創獎

水源地文教基金會「太平藍」系列作品，設計出藍染木質掛鐘，入選台中原創獎徵選。（記者陳建志翻攝）

2022/07/17 18:47

〔記者陳建志／台中報導〕財團法人水源地文教基金會以藍染製作出「太平藍」系列作品深獲好評，此次工藝師及設計師以太平農村風景為發想，將木雕技術結合藍染漸層意象，設計出藍染木質掛鐘，參加今年台中市文化局台中原創獎徵選，從158組參選作品中脫穎而出，成為入選的33組作品之一，表現相當優異，未來希望設計更多時尚及可用的生活化產品，融入民眾日常生活當中。

在農委會水保局及文化部工藝中心長期輔導及支持下，水源地文教基金會以社區營造及志願服務的精神，結合太平頭汴、東汴社區的居民，發展藍染工藝，並推出「太平藍」的品牌，這幾年生產的作品，包括藍染餐墊及藍染材料包，都入選去年文化部工藝中心的台灣綠工藝認證。

更因為在農村社區總體營造上表現優異，去年第二度獲得勞動部2021年國家人才發展獎的最高榮譽，今年並且第3度入選文化部台北時裝週，今年5月太平藍更以獲得工藝中心台灣優良工藝品的各項藍染作品，代表台灣參加英國倫敦工藝週展覽，讓台灣台中太平頭汴坑農村社區名揚海外。

水源地基金會董事長葉晉玉表示，此次共有158組作品參賽，最後僅有33組入選，很高興獲得肯定，未來將設計更多時尚及可用的生活化產品，讓客家藍染產品可以融入一般的常民生活中，受到海內外消費者的喜愛。

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