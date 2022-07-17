「夠騷吧！」紅粉知己約人夫激戰 妻見腥羶對話崩潰求償

台中一名人夫與紅粉知己發生性行為，完事後互相傳訊「還在喘、夠騷」、「夠久嗎」等對話內容，妻子事得知此事差點崩潰氣的提告求償100萬。（情境照）

2022/07/17 18:22

〔記者許國楨／台中報導〕台中一名人夫與紅粉知己發生性行為，完事後互相傳訊「還在喘、夠騷」、「夠久嗎」等對話內容，妻子事得知此事差點崩潰氣的提告求償100萬，法官審理後認為，元配所提證據未違反比例原則，且根據對話內容，也可認定人夫與女子確實做出破壞婚姻行為，侵害了元配配偶權，判2人須連帶賠償25萬元。

判決指出，已婚呂男與妻子育有一女，妻子也知道林女是丈夫認識多年的紅粉知己，也很清楚她們的家庭狀況，但林女卻在去年去年11月9日邀呂男到住處喝酒聊天，並在酒後發生性關係，但雙方完事後，還互相傳訊「你爽嗎」、「夠騷吧」、「還在喘」、「技術很可以」等字眼分享心得，還不忘彼此提醒「紀錄記得刪」等語。

這些對話紀錄事後被呂妻發現，呂妻向林女提出質疑，林女因良心過意不去曾回「我也很後悔」、「做完隔天就後悔，最怕你們會離婚」、「我會下跪道歉，因為真的覺得對不起你」，而這些話全被呂妻錄音蒐證，她氣的提出侵權損害告訴，並對丈夫及林女求償100萬元。

法院審理時，林女主張呂妻提出的手機軟體對話紀錄，屬於非法侵害隱私權的證據，也辯稱案發當天喝醉了，不記得有無與呂發生性關係，就算有，求償金額也過高；但法官審酌，呂妻取得的證據，不違反比例原則，可以採信，另有對話紀錄與錄音譯文，認定呂與林女有破壞呂妻婚姻行為，判呂、林女得賠25萬元，仍可上訴。

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