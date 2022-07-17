豐原客庄菸樓筍香文化活動 認識菸葉產業史

「客庄藝文展演」，江淑菁古箏教室精彩演出。（客委會提供）

2022/07/17 17:44

〔記者歐素美／台中報導〕台中市客家事務委員會與豐原區公所合作，在豐原區鐮村里市民農園舉辦「2022豐原客庄菸樓筍香文化活動」，以「看見豐原客家」為理念，另結合當地玫瑰花產業，邀請老師指導民眾製作「玫瑰拓印提袋」，藉此增進民眾對客家建築特色和地方文化及產業的認識。

市府客委會副主任委員魏瑞伸表示，鐮子坑口過去菸業發達，約有八成田地種植菸葉，全盛時期更有高達百座菸樓，可說家戶皆靠菸葉過活，隨著菸葉產業的沒落，多數菸樓皆已拆除，僅存一座大阪式菸樓仍座落於此，因此菸樓的保存是鐮村客庄文化中很重要的一環。

客委會感謝豐原區公所與鄉親連續三年一起籌辦具有意義的在地活動，提供民眾一個認識文化、產業、社區與環境互相依存關係的環境教育平台，展現豐原以永續城鄉為發展目標的多元文化風貌。

豐原區長洪峰明表示，鐮村地區有豐富在地資源，除極具歷史意義的菸樓代表豐原客庄的菸葉產業史，竹筍及玫瑰花也是相當有特色的地方特產。因此這次活動特別結合在地豐富的資源及特色，讓民眾在探尋在地歷史文化的同時，也能認識及推廣在地農特產品，促進地方的產業發展。

昨天的活動以「看見豐原客家」為理念，讓民眾深入體驗豐原客庄風情，包括「客庄建築巡禮」、「客庄農事體驗」、「客庄藝文展演」等三大主題單元，另結合當地玫瑰花產業，邀請老師指導民眾製作「玫瑰拓印提袋」，讓民眾親手創造獨一無二的客庄回憶。

昨晚則舉辦「客庄藝文展演」，邀請台中市陽明客家協會歌謠班、鎌村社區發展協會千歲團、大器樂團、江淑菁古箏教室等團體精彩演出，最後由知名歌手陳隨意壓軸演唱，為活動畫下完美句點。

「2022豐原客庄菸樓筍香文化活動」，結合地方玫瑰產業，讓小朋友體驗製作玫瑰拓印。（客委會提供）

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