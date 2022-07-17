未禮讓直行車遭「叭」還故意擋車 警將開罰最重2萬4

黑色休旅車故意停車擋住後方來車，違反交通規定，警方將開罰。（擷取自臉書「爆料公社」）（記者歐素美攝）

2022/07/17 17:07

〔記者歐素美／台中報導〕1輛黑色休旅車從台中潭子區復興路左轉環中東路時，1輛直行環中東路的大型車為此按了一下喇叭警示，不料，黑色休旅車竟故意停下擋車，直到上了74號快速道路仍繼續阻擋大型車行車，大型車車主不爽，將行車紀錄器畫面PO上爆料公社，大雅警分局表示，黑色休旅車已違反道路交通管理處罰條例，將主動連繫張貼影片的大型車駕駛，取得完整影片檔後，依規定開單告發，罰款6000元至2萬4000元。

這起事件發生在本月14日下午2點54分左右，大型車駕駛昨將行車紀錄器影片PO到爆料公社，影片中可見大車直行潭子區環中東路，接近復興路口時，1輛黑色休旅車未禮讓直行車，直接左轉環中東路，大型車車主見狀趕按喇叭警示，結果黑色休旅車就在車道中暫停，駕駛還開車門，阻擋後方大型車，隨後黑色休旅車行駛上台74線後，仍繼續阻擋大型車行車。

大雅警分表示，經檢視影片，黑色休旅車非遇突發狀況於車道驟停，明顯阻擋爆料的大型車通行，已違反道路交通管理處罰條例危險駕駛的規定，警方將主動連繫張貼影片的大型車駕駛，取得完整影片檔後，依規定開單告發黑色休旅車。

警方表示，依道路交通管理處罰條例規定，汽車駕駛人駕駛汽車非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，將處以6千元以上、2萬4千元以下罰鍰，提醒民眾行車應確實遵守交通法令，切勿在道路上危險駕駛、競速或有無照駕駛等行為，並另提醒行經路口時應注意前方狀況減速慢行，保持安全距離，避免事故發生

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