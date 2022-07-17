東勢梨熟了！參山處邀10國國際學生採梨暢遊梨之鄉

參山處處長曹忠猷（後右二）帶領國際學生一起到東勢梨之鄉休閒農業區體驗採梨。（參山處提供）

2022/07/17 12:27

〔記者歐素美／台中報導〕交通部觀光局參山國家風景區管理處協助中彰區域觀光聯盟推動農業休閒旅遊，農委會水土保局台中分局及東勢區農會今天邀請在台的「Friendship in Taiwan 國際學生遊台灣」（FIT） 社群組織，帶領16名來自伊朗、巴基斯坦、智利、馬來西亞、越南、印尼、緬甸、柬埔寨、菲律賓、寮國等10國的國際學生，到東勢梨之鄉休閒農業區採梨子，並導覽解說高接梨栽培過程，深入了解台灣農特產品，行銷推廣台中東勢農業休閒旅遊。

東勢農會與梨之鄉休閒農業區「用梨樹跟世界做朋友」在今年4月份疫情嚴峻時，邀請國際生彩繪梨袋認養梨樹，畫出緬甸、越南、巴基斯坦、印尼、泰國、菲律賓、馬來西亞、智利、法國等9個國家的彩繪風格。

最近梨子成熟，水保局及東勢區農會特別於今天邀請這群國際學生回到梨之鄉休閒農業區參加梨子豐收祭，看看他們彩繪的國際梨樹並體驗採果的樂趣，在導覽員的解說下，國際學生瞭解高接梨的生長、嫁接、包裝步驟，並親手將豐碩的果實從梨樹上採下，品嚐梨子的甜美滋味。

國際學生彩繪的梨袋有穿著傳統服飾的越南曼妙女子、泰國傳說中的神獸、充滿趣味的智利海底世界、巴基斯坦式的浪漫風情、馬來西亞的國花及傳統糕點、在緬甸過年潑水節開心玩著的情侶。

越南學生表示，他用家鄉元素的梨袋為台灣的梨子遮風擋雨，「就像Friendship in Taiwan為來自世界各地的我們建立了一個避風港。」在國際學生的妝點梨袋下，讓梨之鄉休閒農業的梨園充斥滿滿的異國風。

緬甸國際學生表示，在台灣讀書的時候感受到台灣人包容與溫暖，透過這次的農事體驗，讓他不禁想到家鄉的爸媽，並希望能將甜美的東勢梨送到遠在他鄉的爸媽手上。

東勢區農會表示，這次東勢區農會輔導的梨之鄉休閒農業區與Friendship in Taiwan合作，希望結合東勢旅遊資源及特色，行銷東勢農特產品與觀光景點，透過國際學生深度體驗，以自身的文化背景為基礎，讓消費者與在地業者「共創」產品故事，打造國際友善環境，將友善的觀光意象推波至海內外。梨之鄉休閒農業區產地直送優質的水梨禮盒，並將於明天（18日）正式開賣，相關訂購訊息請上「梨之鄉休閒農業區粉絲專頁」。

國際生在梨袋上彩繪的泰國潑水節。（參山處提供）

國際生到東勢梨之鄉休閒農業區體驗採收梨子。（參山處提供）

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