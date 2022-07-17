台中夜店酒客口角 場邊酒客叫囂被噴辣椒水 害妙齡女跌倒破相

警方啟動快打警力約制叫囂。（警方提供）

2022/07/17 11:55

〔記者許國楨／台中報導〕疫情漸緩，台中市南屯區一家知名夜店今天凌晨湧入不少客人，期間因人多推擠衍生兩方酒客口角，而原本沒有潘姓酒客的事卻在一旁走動叫囂，安管唯恐衍生事端將他請出店外，未料仍持續咆哮驚動正在附近守望警方出動快打警力，經噴灑辣椒水約制後保護管束，卻也造成一名妙齡女跌倒破相。

今天凌晨3時10分許，台中市第四分局員警在轄內大觀路上一間知名夜店附近執行守望勤務，突然聽到夜店外有民眾大聲叫囂，立即上前制止衝突並啟動快打，由偵查隊隊長卓家興到場指揮，15名警力控制現場；經初步了解，原來當天因夜店內人潮眾多，兩方酒客分約10人及7、8人，不滿推擠一度起口角。

此時不屬任一方的31歲潘姓酒客，因也遭到推擠心生不滿，已有酒意的他索性隨處走動並大聲咆哮，店內安管人員唯恐事端擴大將他請出店外，沒想到憤憤不平潘男仍仍持續脫序行為，與數名不認識酒客叫囂、互嗆，快打警力勸阻未果，警方立即以辣椒水強勢作為制止，並對潘男實施管束，其中一名25歲林姓女子推擠過程中不慎跌倒，造成臉部輕微擦挫傷。

警方迅速弭平現場糾紛，此時稍早在夜店內發生口角的兩方酒客已離開，警方將釐清相關人員身分後，進一步依法究辦強調，本案立即啓動快打迅速到場，彰顯打擊街頭暴力決心，並呼籲民眾遇有衝突和暴力事件勿與對方正面衝突，應儘速撥打110報案，警方對於不法之徒一定會將其繩之以法。

警方啟動快打警力約制叫囂。（警方提供）

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