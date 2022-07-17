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    中央指揮官換王必勝 盧秀燕po防疫成績：一起努力 讓台中更好

    盧秀燕PＯ文中市防疫成果，外界臆測應是強調指揮官換人仍配合中央防疫（資料照）

    盧秀燕PＯ文中市防疫成果，外界臆測應是強調指揮官換人仍配合中央防疫（資料照）

    2022/07/17 12:04

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕中央疫情指揮中心指揮官在陳時中參選台北市長後，將由王必勝擔任，中市長盧秀燕在臉書ＰＯ文，大談從去年疫情發生後至今年台中市防疫情形，並強調她站在「是同胞，就是家人」，跟中央全力合作，外界臆測，市長盧秀燕的防疫受到陳時中肯定，即使換了王必勝，她也會配合中央共同防疫。

    市長盧秀燕在臉書談台中市的防疫成績，她表示，去年至今，台灣歷經兩波的疫情，市府服務不周的地方，希望市民朋友能夠包容。但也希望市民朋友感受到，所有的防疫夥伴都很努力。她並謝謝市民，「我們一起努力，讓台中更好」。

    盧秀燕在臉書PＯ文指出，「這是我的態度：越是嚴峻的考驗，我越在市民身邊」，並指出去年519三級警戒後，台中進入戰備狀態，今年４月疫情捲土重來，一年多下來，中市一共開了186場記者會。

    盧秀燕表示，前年，第一批台商返台，找不到安置地點，中央來求援，她心想，「是同胞，就是家人」，盡管染疫了，也要幫他們找地點，讓他們安心休養，好跟家人團聚。

    磐石艦隊染疫，官兵的足跡讓一中商圈生意受創，市府從公衛的角度防疫，也要從民生的方面振興。

    當時防疫第一線的人，在疫苗不足的狀況下，想先施打，市府力挺到底，「因為要讓作戰的人有武器」，當時外界有些責難，現在看來，是正確的決定。

    盧秀燕表示，市府也是六都中，先提出「經濟振興」的城市，包含紓困九箭、紓困十方等等，幫忙店家、攤商活絡經濟。

    盧秀燕也指出，這一年多來，市府提出許多服務：各區前進指揮所，親子得來速、快篩陽得來速、給藥得來速等，希望能幫醫護分擔壓力，也讓市民多點醫療服務。

    另外，在物資包中，放入血氧機，別小看那個小機器，是市府一點心意，希望可以陪伴市民康復安心。

    還有，我們送出百萬劑快篩，守護市民，也讓弱勢族群有好的防疫資源。

    盧秀燕在王必勝接任指揮官PＯ文中市的防疫成果，外界有人認為，陳時中感謝盧秀燕配合中央防疫，盧秀燕除了彰顯中市防疫，也表達中市防疫會持續跟中央合作善意。

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