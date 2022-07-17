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    聯手控同事持刀「再說砍死你」 法官認「證詞重大瑕疵」不採信

    判決示意圖。

    判決示意圖。

    2022/07/17 10:42

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市趙姓男子是一家牛乳加工廠的資深員工，去年遭兩名同事指控，他請同事幫忙打卡遭拒心生不滿，竟持刀揮舞並出言恐嚇，但一、二審法官認為，趙男在長官眼中個性溫和，且兩名同事是鄰居有多年交情，證詞有重大瑕疵，有刻意誣陷的高度風險，因此不予採信，判趙無罪確定。

    判決指出，趙男遭巫姓同事指控，去年2月2日上午8時許，趙因不滿巫不協助幫忙打卡而心生怨懟，除了拿鐮刀揮舞外，還恐嚇「再說我就砍死你」，但巫直到同年7月7日，才在孟姓課長陪同下報案，還控趙與陳姓副廠長協調時，曾拿美工刀在陳面前反覆、連續做伸縮刀柄舉動，但趙始終否認涉案。

    陳姓副廠長證稱，趙個性平和，未曾聽聞與其他同事或是前任課長抱怨趙有怠工狀況，且與趙協調事情時，趙也不曾有拿出美工刀等情事；法官審理發現，孟、巫兩人是多年交情鄰居，可能因某種原因，對趙心生不滿後，不惜在業務捏造不實事項，以污衊趙，有虛偽不實的極高風險。

    且趙與巫的工作並無交集，沒有頻繁互動、聯繫，很難想像趙會要求一名毫無交情的同事，協助打卡遭拒而心生怨懟，另打卡資料也顯示，案發前一日趙比巫早上班、晚下班，根本無需要他人幫忙打卡的狀況。

    一、二審法官據疑都認為，孟、巫兩人證詞雖然一致，但存有重大瑕疵，有刻意誣陷的高度風險，全案無其他積極證據認定有恐嚇犯行，判趙無罪確定。

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