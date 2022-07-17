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    民進黨今開全代會 蔡其昌：21日舉行「團結勝選出發」宣告理念

    蔡其昌十七日上午到建國市場拉票（記者蘇金鳳攝）

    蔡其昌十七日上午到建國市場拉票（記者蘇金鳳攝）

    2022/07/17 10:46

    ［記者蘇金鳳／台中報導］民進黨今天下午召開全代會，將正式通過所有縣市長參選人，而民進黨的中市長參選人、立法院副院長蔡其昌把握時間，今天一大早先至台中市的建國市場掃街拜票，表示在全代會結束後，會在21日在舉行「團結勝選出發」記者會，宣佈自己的競選理念，而競選總部則是設在南屯區，目前在裝潢中。

    今天下午民進黨召開全代會，面對不到5個月的就要投票的選戰，蔡其昌不浪費任何的時間，今天一大早就在立委黃國書的陪同下，至建國市場拉票，並且先透過廣播跟攤商道早安，並且表示會解決攤商的問題。

    蔡其昌表示，建國市場是台中市很重要的市場，在原市區時是非常有歷史記憶市場，他今天到建國市場主要是拜票及聽心聲，對於傳統市場會加以整修改進，一旦當選市長會對於設備老舊市場進行整體規劃，增加攤商的營收。

    蔡其昌並表示，建國市場提出希望太陽能回饋市場比例能提高，及僱用保全的費用過高的問題，他當選市長後，市府會整體考量，會多多協助市場。

    此外，對於今天下午民進黨召開全代會，將正式通過2022年縣市長及縣市議員、里長參選人，黨主席蔡英文將逐一介紹縣市長參選人，等於是民進黨所有參選人已進入戰鬥位置。

    蔡其昌受訪時表示，在全代會後，起手式會在21日在台中市的烏日展開，舉行「團結勝選出發」記者會，他要跟市民報告他的參選理念。

    至於競選總部已選好地點在南屯區，目前已在裝潢中。

    蔡其昌十七日上午到建國市場向攤商們拜票（記者蘇金鳳攝）

    蔡其昌十七日上午到建國市場向攤商們拜票（記者蘇金鳳攝）

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