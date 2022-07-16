蔡其昌出新書 林佳龍站台擁抱：兩人都會逆轉勝！

蔡其昌與林佳龍在各自被提名後首度碰面合體，一見面互相大擁抱打氣。（記者廖耀東攝）

2022/07/16 19:55

〔記者蔡淑媛／台中報導〕民進黨台中市長參選人、立法院副院長蔡其昌今天在台中舉行《日日台中款》新書分享會，新北市長參選人林佳龍站台力挺，兩人在各自被提名後首度碰面合體，一見面互相大擁抱打氣，蔡其昌表示與林是承先啟後要為台中市政打拚、都是在逆境成長；林佳龍強調比賽9局才開始，兩人都會逆轉勝！

林佳龍在2014年選台中市長時出版《佳龍象你遊台中》介紹台中的美食與旅遊，蔡其昌選前也出第二本書《日日台中款》指他在台中海線成長一直到大學、研究所，當兵、工作，都不曾離開過台中，介紹人生經歷的台中美食與美景，他強調與前市長林佳龍在台中是多年的政治夥伴，有競爭、有合作，但兩個人都是「台中款」。

蔡其昌表示，自己是承先啟後，林佳龍執政4年政績有目共睹，為台中市打造遠景，能與國際都市競爭，其中3年他擔任立院副院長、他是市長，兩人合作無間為台中爭取建設，但盧秀燕執政後建設緩慢、沒有遠景、與中央對抗，強調他擔任行動市長會與中央合作，迎頭趕上。

蔡其昌推崇林佳龍是民進黨的資產與活棋，征戰各地，承擔主席蔡英文交付任務競選新北市長，相信他選上，一定大步向前、跨越新北市的僵局，他也會請北部的後援會支持，強調兩人都在逆境中成長，沒有打不贏的選戰，不到九局下半三人出局，沒人知道誰會贏，兩人都會全力以赴。

至於競選總部主委懸缺，蔡其昌笑稱林佳龍去選新北市長讓他有點小受傷，但中市除他還有5名綠營立委，縣區會請何欣純擔任總幹事，市區為張廖萬堅，各選區立委再擔選區總幹，會是最團結、堅強的陣容，過幾天也會再找前輩擔任競總主委。

林佳龍強調，自己一生都在磨劍，隨時準備好，他與蔡其昌就像兄弟，蔡在牛棚練球30年，最成熟精華時刻接棒上場，自己在接力賽時不小心沒把棒子交給其昌，中間其他人拿到，回顧四年，台中市不進則退，讓他感到心急，蔡主席問徵詢時，他說不擋人家路，強調與蔡其昌是台中隊、台灣隊、最好的隊友，更是他的後盾，強調比賽9局才開始，第一局不被看好，但每一局贏一點，到最後兩人都會逆轉勝，迎接新時代來臨。

蔡其昌新書分享會，除了前台中市長林佳龍到場，立法委員張廖萬堅、林靜儀、黃國書、東華大學教授楊翠等人都出席力挺，議員王立任、李天生、林祈烽、黃守達、林德宇、張玉嬿及議員參選人蔡雅玲、何昆霖等人都參加支持。

蔡其昌舉行《日日台中款》新書分享會，新北市長參選人林佳龍站台力挺。（記者廖耀東攝）

蔡其昌表示與林佳龍是承先啟後要為台中市政打拚、都是在逆境成長。（記者蔡淑媛攝）

林佳龍為蔡其昌新書分享會站台力挺，強調比賽9局才開始，兩人都會逆轉勝。（記者蔡淑媛攝）

蔡其昌舉行新書分享會，林佳龍、立委張廖萬堅、林靜儀、黃國書、東華大學教授楊翠等人都出席力挺。 （記者廖耀東攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法