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    槍手李鴻淵找昔日老闆借跑路費 炫耀「做了一件大事」

    槍手李鴻淵找昔日老闆借跑路費，炫耀「做了一件大事」。（資料照，本報合成。）

    槍手李鴻淵找昔日老闆借跑路費，炫耀「做了一件大事」。（資料照，本報合成。）

    2022/07/16 17:37

    〔記者張瑞楨／台中報導〕犯下南投縣草屯鎮康建生技公司4死1重傷駭人刑案的主嫌李鴻淵，前天（14日）傍晚5時許行兇之後，到台中市霧峰區找黃姓工程行老闆借「跑路費」，還炫耀「我做了一件很大的事情」，黃老闆以前是李嫌的雇主，知道李嫌個性偏執、脾氣差，遂把工程行的零用金，包括小鈔、零錢，籌3萬元借他，只希望能趕緊送走這名兇煞，這也就是李嫌昨天被逮捕之後，警方沒有依藏匿人犯罪法辦黃老闆之因。

    警方調查，李嫌殺人之後，騎被害課長劉慶杉的機車，返回到草屯鎮雙冬地區的住處，故意把手機放在住處，讓警方荷槍實彈圍捕落空，他繼續騎劉慶杉的機車，到中投公路下棄車，聯繫附近一家熟識的汽車保養廠，由不知情的員工開車，載他到霧峰區找黃姓工程行老闆借錢，李嫌以前是黃老闆的員工，負責修補馬路等小型工程。

    黃老闆深知此人個性很差，曾與同事多次衝突，不過，李嫌登門借「跑路費」，並無恐嚇勒索之詞，只是語帶炫耀說，「發生一件大事情」，「我做了一件大事情」，黃老闆不想與李嫌有瓜葛，只想趕緊將此惡徒打發，「花錢消災」也無妨，把工程行用來支付小額採購零用金，包括硬幣、百元鈔票等，再加上自己皮夾現金，籌3萬元打發李嫌，整個過程不到10分鐘。

    也因黃老闆不知李嫌殺人詳情，也沒有資助逃亡的犯意，一心只想花錢送走此人，也因此警方沒有將黃老闆法辦，僅將他列為此案的「關係人」、「證人」。

    李鴻淵找昔日雇主黃老闆借跑路費，還用炫耀口吻說，「我做了一件大事情」。（記者張瑞楨翻攝）

    李鴻淵找昔日雇主黃老闆借跑路費，還用炫耀口吻說，「我做了一件大事情」。（記者張瑞楨翻攝）

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