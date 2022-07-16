4死槍擊案兇手李鴻淵躲養生會館「沒叫小姐」 警攻堅他竟呼「真榮幸」

躲藏於養生會館的李鴻淵「沒叫小姐」，警察將他從夾層抓下之後，他見優勢警力，還用喜孜孜語氣說「這麼一大群（警察），我真是榮幸」。（記者張瑞楨翻攝）

2022/07/16 17:22

〔記者張瑞楨／台中報導〕犯下南投縣草屯鎮康建生技公司4死1重傷駭人刑案的主嫌李鴻淵，攜帶3把槍與上百發子彈，昨天中午於台中市一家養生館被逮捕，他前天（14日）傍晚犯案後，在中市霧峰、南區等處搭計程車亂遶，晚間7時36分抵達位於中清路一段的美容養生館，不過，他沒有「叫小姐」，而是洗掉5名受害者血跡後，就在包廂內蒙頭大睡，直到警方攻堅時驚醒，他見大陣仗警察，還用毫不羞愧的語氣說，「喔，這麼一大群（警察），我真是榮幸」。

李嫌前天傍晚5時許槍擊5人之後，到晚間7時許進入養生會館，這2個多小時的時間，他先返回到草屯鎮雙冬地區的住處，把手機放在住處，引導警方荷槍實彈圍捕落空，之後再騎被害死者劉慶杉機車到霧峰區，將車棄置中投公路，改搭修理廠員工的汽車，找昔日打工的黃姓工程行老闆借錢，由黃老闆開車載他到霧峰區的亞洲大學附屬醫院急診室。

之後，他又搭計程車或徒步，分別到中市南區的中山醫學大學、台鐵大慶車站、西屯路與文心路口，接著徒步進入養生館，投靠草屯同鄉的賴姓經理，賴男與他交情甚篤，他稱賴男為「小老弟」。

李男之後借用浴室，沖洗5名受害人噴濺在他身上的血跡，此時已夜深，他似乎很疲憊，在302室包廂內熟睡，該養生會館有「小姐」，可以提供「抓龍」（按摩）等情色服務，還有不少「小姐」是俗稱「越南妹」的新住民，但他可能不想節外生枝，也可能是疲憊，沒有「叫小姐」，沒有「抓龍」（按摩）、沒有做半套或全套，而是很快入睡。

據指出，李嫌休息到昨天（16日）中午，聽聞警察攻堅聲音，他趕緊躲到5樓的夾層，警方很快搜索到5樓，打開夾層時，驚見他就蹲在上面，3把警槍立刻瞄準他，警察威嚇「不要動，再動就開槍」，他沒有持槍拒捕之意，趕緊揮手阻止警察開槍，還強調「大仔、帥哥（指警察），我甘願啦（殺人後，心甘情願被捕）、我會配合」。

警察將他從夾層拉下，他見整個房間內佈滿優勢警力，還用「喜孜孜」的口吻說，「喔，這麼一大群（警察），我真是榮幸」，之後，他數度露出「詭異的微笑」，被押出養生會館時，還高聲向記者打招呼「大家好」，並指自己殺人動機，是與被害人有深仇大恨，「我是為報仇殺人」。

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