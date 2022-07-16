名片出現在行刑式槍決現場 高大成這樣說

法醫高大成分所李嫌一槍斃命殺害死者「是經過訓練，不是仇殺」，認為李嫌「絕對是說謊！」懷疑背後有集團指使。（記者蔡淑媛攝）

2022/07/16 16:58

〔記者蔡淑媛／台中報導〕南投草屯康建生技公司行刑式槍擊命案造成4死1重傷，凶手李鴻淵落網後高喊「我要報仇」、「深仇大恨」，法醫高大成認為李嫌一槍斃命殺害死者「是經過訓練，不是仇恨」，又擁有大批軍火犯，「這人絕對是說謊！」他懷疑背後有集團指使。對於現場有他的名片，高大成說，不認識賴家或康建生技公司的人，可能有人來診所看病拿名片。

懷疑李鴻淵背後有集團指使

高大成說，根據多年來的驗屍經驗，4名死者一槍斃命，分析李嫌不是仇殺，而是訓練有素開槍殺人，像中國殺手大多是一槍斃命，台灣殺手會開好幾槍，大多手會抖，如果有怨恨會一直開槍。至於唯一活口賴敏男，可能李嫌對槍法有把握，或是趕時間離開，未再查看確認。

落網喊報仇「絕對是說謊」

高大成懷疑李嫌背後有集團指使槍殺案，提供大批軍火，李嫌落網後向媒體喊話，表現是為了報仇，可能依事先擬好的劇本演出或是向集團喊話，而李嫌可能也不敢吐實，背後集團殺害其家人，都有可能。他認為，李嫌絕對是說謊。

李嫌在鐵皮屋農舍槍決生技公司董事長賴敏男的弟弟賴鋕卿及課長劉慶杉，現場也被發現有法醫高大成的名片，高大成說，不認識賴家或康建生技公司的人，可能有人來診所看病拿名片，名片也與他在外應酬給的名片不同，可能是來他診所拿回去。

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