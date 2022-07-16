為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    名片出現在行刑式槍決現場 高大成這樣說

    法醫高大成分所李嫌一槍斃命殺害死者「是經過訓練，不是仇殺」，認為李嫌「絕對是說謊！」懷疑背後有集團指使。（記者蔡淑媛攝）

    法醫高大成分所李嫌一槍斃命殺害死者「是經過訓練，不是仇殺」，認為李嫌「絕對是說謊！」懷疑背後有集團指使。（記者蔡淑媛攝）

    2022/07/16 16:58

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕南投草屯康建生技公司行刑式槍擊命案造成4死1重傷，凶手李鴻淵落網後高喊「我要報仇」、「深仇大恨」，法醫高大成認為李嫌一槍斃命殺害死者「是經過訓練，不是仇恨」，又擁有大批軍火犯，「這人絕對是說謊！」他懷疑背後有集團指使。對於現場有他的名片，高大成說，不認識賴家或康建生技公司的人，可能有人來診所看病拿名片。

    懷疑李鴻淵背後有集團指使

    高大成說，根據多年來的驗屍經驗，4名死者一槍斃命，分析李嫌不是仇殺，而是訓練有素開槍殺人，像中國殺手大多是一槍斃命，台灣殺手會開好幾槍，大多手會抖，如果有怨恨會一直開槍。至於唯一活口賴敏男，可能李嫌對槍法有把握，或是趕時間離開，未再查看確認。

    落網喊報仇「絕對是說謊」

    高大成懷疑李嫌背後有集團指使槍殺案，提供大批軍火，李嫌落網後向媒體喊話，表現是為了報仇，可能依事先擬好的劇本演出或是向集團喊話，而李嫌可能也不敢吐實，背後集團殺害其家人，都有可能。他認為，李嫌絕對是說謊。

    李嫌在鐵皮屋農舍槍決生技公司董事長賴敏男的弟弟賴鋕卿及課長劉慶杉，現場也被發現有法醫高大成的名片，高大成說，不認識賴家或康建生技公司的人，可能有人來診所看病拿名片，名片也與他在外應酬給的名片不同，可能是來他診所拿回去。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    幕後有藏鏡人？落網喊「我要報仇」李鴻淵疑隔空串證
    2022/07/16 14:18

    幕後有藏鏡人？落網喊「我要報仇」李鴻淵疑隔空串證
    「子彈轉彎」未射入腦部！賴敏男昏迷 恢復記憶程度難預測
    2022/07/16 12:21

    「子彈轉彎」未射入腦部！賴敏男昏迷 恢復記憶程度難預測

    【大同莊園3】北台灣銷售制霸
    養生館幹部助李鴻淵躲藏 涉藏匿人犯罪5萬交保
    2022/07/16 12:17

    養生館幹部助李鴻淵躲藏 涉藏匿人犯罪5萬交保
    「你知賴敏男沒死嗎？」槍手移送低頭不回應 囂張氣燄沒了
    2022/07/16 05:49

    「你知賴敏男沒死嗎？」槍手移送低頭不回應 囂張氣燄沒了

    永慶房屋真房價保證 拒做炒房幫兇
    南投槍擊案 高大成：人證物證確鑿 應馬上執行死刑
    2022/07/15 21:23

    南投槍擊案 高大成：人證物證確鑿 應馬上執行死刑
    草屯槍案只為報仇？ 高大成質疑：可能有更大陰謀
    2022/07/15 19:42

    草屯槍案只為報仇？ 高大成質疑：可能有更大陰謀
    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播