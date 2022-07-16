國旅振興補助上路首個週末假日 台中各飯店景點遊客回流

麗寶樂園馬拉灣戲水遊客增加。（記者張軒哲攝）

2022/07/16 18:20

〔記者張軒哲／台中報導〕為迎接暑假，振興國旅觀光，交通部觀光局國旅振興方案「悠遊國旅」於7月15日上路，首個周末假日，台中市各景點人潮增加，大梨山與谷關地區訂房率佳，許多飯店今日住宿都有九成滿，麗寶樂園度假區今日有6多千人暢完水陸樂園，業者坦言遊客已逐漸回流。

武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情自4月底升溫後，國旅各景點住宿受到衝擊，隨著暑假進入旅遊旺季。觀光局除了自由行每晚住宿最高補助1300元，主題樂園則可享門票3折優惠，各樂園提早推出優惠搶客，隨著暑假到來，台中麗寶樂園近日平日一天約湧入4千多名遊客，假日約有6千人，許多學子坦言悶很久了，趁暑假跟同學遊玩。麗寶樂園今日指出，遊客人數有增多，大約恢復到疫情前的七成來客數。

梨山賓館副總林閔政說，大梨山地區從4月來，遊客銳減，梨山賓館平日訂房都是個位數，但7月暑假周末住房率皆有9成，多輛遊覽車載客上山，水果大街攤販也都恢復營業，生意還不錯，梨山賓館8月住房率已有7成5。

谷關五葉松神木倒塌後，仍在清理現場樹幹，谷關社區發展協會理事長尹敬倫表示，今天遊客明顯變多，國旅補助開跑後，有吸引更多遊客跟登山客到訪谷關。

谷關風景區泡湯遊客逐漸回流。（記者張軒哲攝）

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