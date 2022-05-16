台中社宅資格嚴 議員要求刪除家戶所得124萬規定

曾朝榮要求刪除家戶所得規定。（記者蔡淑媛攝）

2022/05/16 21:13

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市議員曾朝榮今日在議會業務質詢指出台中市申請社會住宅，申請資格嚴苛，要合計共住者及配偶年所得，以及每人每月平均收入要低於本市最低生活標準，要求刪除家戶所得，僅留每人每月平均收入為基準即可，才能讓更多年輕人申請社宅。都發局長黃文彬回應，將取消最近一年度的總所得合計不超過124萬元的規定，修正草案已送法制局提供意見。

曾朝榮表示，市府應比照桃園等其他縣市以「家庭所得總額平均分配全家人口，每人每月不超過本市最低生活費標準」為基礎，以中市是1萬4000多、桃園是1萬5千多，不要再墨守成規，一昧地根據台中市社會住宅出租辦法，要符合共同居住者、配偶合計年所得、每人每月平均收入低於受理申請當年度住宅處公告之標準，主張將前項刪除，僅留「每人每月平均收入為基準」，以落實公平正義，讓年輕人勇於結婚及生兒育女。

都發局長黃文彬表示，社宅目前中籤率約11%到40幾%，以北屯社宅共220戶，有1356人申請，像北屯該宅有3600房租，將改善辦法讓更多年輕人來申請。都發局針對出租辦法正辦理修法程序，將台中市社會住宅出租辦法第5條第6款的前項條件直接「刪除」，僅留「每人每月平均收入低於申請當年度住宅處公告之標準」為基礎，儘管北屯區北屯段社會住宅申請截止日在即，恐來不及此次修法，但未來發布實施後，後續其它社宅申請將可適用，讓更多人有機會通過審查並參加抽籤，提高入住機會。

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