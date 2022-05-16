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    「0+7」新制明上路 中市居隔者可望減半

    接種三劑疫苗者得免除居家隔離措施「0+7」改進行7天自主防疫，明天上路。（記者蔡淑媛翻攝）

    接種三劑疫苗者得免除居家隔離措施「0+7」改進行7天自主防疫，明天上路。（記者蔡淑媛翻攝）

    2022/05/16 20:56

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市今天新增確診個案4357人，因應中央新制接種3劑疫苗者得免除居家隔離措施「0+7」明天上路，中市目前第3劑涵蓋率6成6，預估居隔者可望減半，市府提供確診者的家戶關懷包仍備有4劑快篩劑提供使用。

    為集中醫療資源照顧中重症，中央以篩代隔0+7（得免居隔+7天自主防疫）新制，從關鍵設施與醫護人員將擴大適用到確診者的同住家人，有打滿3劑疫苗可上班、外出採買東西，但禁止至人潮擁擠處及聚餐，未打滿3劑者維持原本3+4（3天居家隔離、4天自主防疫）。

    目前中市居隔7269人，衛生局長曾梓展指出，新制不溯及既往，新制上路後，市府會查核確診者同住家人是否打滿3劑，完整接種者才可進行0+7，如果未打滿疫苗卻徑自外出，違反居隔規定，仍須依傳染病防治法開罰20萬到100萬，市府相關配套，也會待中央公佈新制細節後進一步研議說明。

    對於中市5月10日推出7家「診所PCR得來速」，再增加3間診所加入，市長盧秀燕表示，實施1週以來，診所PCR得來速累計篩檢1100人次、診療791人次，新加入為東勢區的維恩耳鼻喉科診所、外埔區的佳優診所、東區的惟康耳鼻喉科診所，目前全市有19家「快篩陽得來速」醫院，她也自中央喊話，現行防疫政策越來越寬鬆，建議中央規劃全民普發快篩試劑，讓全台人人有篩劑，落實健康自主管理。

    此外昨日起有三類對象可接種第4劑，包括65歲以上長輩、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫低下且病情穩定者，在5月底前將近3千人，盧秀燕也提中市提供獎勵500元現金加碼，除了有對象的限制，期限也到5月31日為止，另BNT兒童疫苗將於20日抵台，施打年齡為5到11歲，預估全市可接種最大量約14.2萬人。

    市府也公佈新增6人中重症，分別為50多到70多歲，中市全市目前共26名中重症，逾半數都未施打疫苗，另今年有9人染疫死亡，最年輕為30多歲有慢性病男子，仍呼籲民眾踴躍施疫苗。

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    快篩陽得來速再增加3家，共有10家診所執行。（記者蔡淑媛翻攝）

    快篩陽得來速再增加3家，共有10家診所執行。（記者蔡淑媛翻攝）

    盧秀燕提醒中市提供獎勵500元現金加碼，除了有對象的限制，期限也到5月31日為止。（記者蔡淑媛翻攝）

    盧秀燕提醒中市提供獎勵500元現金加碼，除了有對象的限制，期限也到5月31日為止。（記者蔡淑媛翻攝）

    衛生局長曾梓展指出，新制不溯及既往，新制上路後，市府會查核確診者同住家人是否打滿3劑，完整接種者才可進行0+7。（市府提供）

    衛生局長曾梓展指出，新制不溯及既往，新制上路後，市府會查核確診者同住家人是否打滿3劑，完整接種者才可進行0+7。（市府提供）

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