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    蔡其昌協調解決台74線沿線塞車 國3銜接國6匝道將拓寬

    台74線銜接國三的霧峰交流道經常回堵到大里，民眾飽受塞車之苦。（記者陳建志攝）

    台74線銜接國三的霧峰交流道經常回堵到大里，民眾飽受塞車之苦。（記者陳建志攝）

    2022/05/16 20:31

    〔記者陳建志／台中報導〕台74線快速道路是台中重要的環狀道路，近年因車流量大增，加上平面道路號誌、交通事故或設施不足，易造成快官交流道、霧峰交流道與國道3號銜接路段壅塞回堵，就連出口匝道也常大排長龍；立法院副院長蔡其昌接獲陳情，今天（16日）邀集多位立委、台中市議員和交通部、市府交通局等單位會勘，希望能一一打通沿線瓶頸；高公局說，國3銜接國6的霧峰系統交流道為瓶頸路段，今年9月將動工增加為雙車道，將可改善壅塞情形。

    蔡其昌關心台74線沿線塞車的情形，今天邀集立委林靜儀、何欣純、莊競程、張廖萬堅服務團隊，以及市議員李天生、林德宇、張玉嬿等人，聽取交通部高速公路局中區分局、交通部公路總局二工處員林工務段針對台74線快官、霧峰等處交流道壅塞的改善情形。

    蔡其昌表示，台74線是台中市民使用率非常高的一條快速道路，有許多的交通節點有壅塞問題，希望能改善民眾在「行」的方面的困擾，強調台74線銜接國3快官交流道，不論平假日都塞車，這次高公局將匯入國道3號的主線跟支線進行調整，台中匯入變成主線，彰化匯入改成支線，並將號誌管制變得更智慧，讓車流更順暢。

    蔡其昌並提到，快官交流道在北向的路肩可以適度的拓寬增加一個車道，讓北上車輛可以走路肩紓解車流，這也能減少南下塞車的情況。此外，台74線銜接國3的霧峰交流道，此路段時常塞車，讓民眾苦不堪言，過去自己與何欣純等多位委員曾會勘，爭取增加匝道，包含草湖、十九甲匝道以及六順橋匝道，都希望能早日動工、完工。

    出席的市議員李天生、林德宇，希望中投公路和國3能早日立體銜接，十九甲北出匝道也能早日動工；張玉嬿議員則建議平面道路和匝道的號誌能同步，不要造成塞車。

    高公局中區養護工程分局熊德維分局長表示，國3銜接國6的霧峰系統交流道南出匝道是瓶頸路段，將拓寬增加一車道，讓國3主線銜接國6增加為雙車道，將能大幅降低上游快官和霧峰交流道回堵狀況，工程預計今年9月動工，2023年底完工；公路總局第二區養護工程處處長劉世桐也說，中投公路銜接國3目前已在進行可行性評估，十九甲北出匝道目前在進行綜合規劃，若市府能順利取得土地，預計明年8月就能進行發包。

    為解決台74線民眾塞車之苦，立法院副院長蔡其昌（中）今天邀集高公局中區養護工程分局熊德維分局長（左）、公路總局第二區養護工程處劉世桐處長（右）說明瓶頸路段改善方案。（記者陳建志攝）

    為解決台74線民眾塞車之苦，立法院副院長蔡其昌（中）今天邀集高公局中區養護工程分局熊德維分局長（左）、公路總局第二區養護工程處劉世桐處長（右）說明瓶頸路段改善方案。（記者陳建志攝）

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