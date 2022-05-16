疑天暗又下雨！台中男過馬路被自小客撞上 送醫搶救不治

自小客右側車頭嚴重凹陷毀損。（民眾提供）

2022/05/16 19:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中市王姓男子今天凌晨開車行經南區一處路口時，疑因天色昏暗加上連日梅雨鋒面影響，與當時步行穿越馬路的陳姓男子發生碰撞，陳男因頭部受創嚴重，經送醫搶救仍不幸宣告不治，警方訊後先將王男依過失致死罪嫌送辦，但確實的肇因及責任歸屬仍需進一步鑑定釐清。

這起死亡車禍發生在今天凌晨1時35分許，59歲王男駕駛白色自小客沿五權南路由南往北方向直行，行經五權南路與五權南一路口，撞上當時步行橫越馬路的56歲陳男，陳男當場被撞飛落地，造成頭部等處重創，經送往大里仁愛醫院急救後，仍因傷重不治。

轄區警方獲報趕往處理，只見肇事自小客的右側車頭嚴重凹陷毀損，顯見當時撞擊力道不小，從事機電相關工作的王男經呼氣酒精測試，沒有飲酒反應，他供稱，因天色昏暗加上下雨天導致視線不佳，根本沒看到陳男，直到撞上才驚覺肇禍。

警方初判，王男未注意車前狀況，死者陳男疑橫越道路導致憾事發生，訊後除將王男依過失致死罪嫌送辦，同時報請檢方今天下午相驗後，確認死因為車禍致死，但確實的肇因及責任歸屬，已繪製現場事故圖後送交大事故組釐清肇事原因。

發生死亡車禍的路口。（民眾提供）

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