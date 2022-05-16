藍營中市議員第四選區雙姝爭霸 月底協調未果由黨中央徵召或初選民調

邱愛珊最近全面更換看板，強調「初選民調唯一支持」，引發外界關注。（記者歐素美攝）

2022/05/16 20:15

〔記者歐素美／台中報導〕台中市議員第四選區（豐原、后里），民進黨與國民黨原本皆上演「雙姝之戰」，民進黨日前透過電話民調初選，新人廖芝晏以些微差距領先翁美春，確定提名謝志忠及廖芝晏2人參選市議員；但國民黨資深議員張瀞分及新人邱愛珊2人，國民黨迄今協調不出來，邱愛珊最近更全面更換看板，強調「初選民調唯一支持」，引發外界關注。國民黨台中市黨部主委林敏霖今天表示，若至5月底仍協調未果，將交由黨中央決定是否徵召或民調。

國民黨台中市第四選區市議員選舉，「雙姝之爭」至今未有結果，加上最近邱愛珊全面更換選舉看板，強調「初選民調唯一支持」，引發外界討論，研判國民黨將比照民進黨進行電話民調。

張瀞分對此表示，她不清楚，強調現在大家都在關心疫情，討厭選舉，不願多表示意見；邱愛珊則表示，因為黨部一直說要協調，卻未見協調動作，豐原區黨部日前開會決定提名2人，而且中央態度也傾向進行民調，目前國民黨在第四選區有現任張瀞分、陳本添及她3人參選，她擔心若要民調，宣傳恐來不及，才超前部署提前更換選舉看板，尋求民眾支持。

台中市黨部主委林敏霖表示，針對第四選區市議員參選人選，黨部一直在協調，會走到什麼程度還不知道，但最後的提名機制在黨中央，若5月底仍協調不出結果，是否以徵召方式或進行初選民調，將交由黨中央決定。

張瀞分對於國民黨是否將進行初選民調不願多談。（記者歐素美攝）

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