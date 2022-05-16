中市萬坪「豬事圓滿公園」未規劃廁所 議員批︰不方便、難圓滿

中市萬坪豬事圓滿公園竟未規劃廁所，議員賴佳微批「不方便哪圓滿」。（圖：賴佳微提供）

2022/05/16 20:19

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市議員賴佳微今日在都發建設水利業務質詢中指出，市府計劃在原肉品市場萬坪公園用地規劃「豬事圓滿公園」，但民眾反映公園規劃的共融遊戲場面積太小、也看不出主題性特色，甚至萬坪大公園竟無廁所規劃，「不方便」設計難圓滿；日前市府辦一期開工公布的公園全區3D模擬圖仍是依原規劃設計，等於民眾反映建議全被當耳邊風，引發不滿；台中市建設局長陳大田指出，已有規劃廁所，因共融遊戲場屬第二期工程，會另舉辦第二次說明會，進一步聽取民眾意見。

賴佳微指出，原肉品市場公園用地將打造「豬事圓滿公園」，公園內幾個主要設施部分在第二期工程，目前還在規劃當中，去年底舉辦的肉品市場活化公聽會，不少家長跟在地人士關注嘉年華共融遊戲場，提出很多意見交流，最後無共識下，建設局曾承諾會舉辦舉辦第二場意見交流公聽會，當時也說，會把眾人意見帶回參考研議，但建設局日前一期開工典禮公布的公園全區3D模擬圖，竟跟原來的一二期規劃大同小異，讓不少人感覺意見被當耳邊風。

賴佳微指出，尤其不少人認為「豬事圓滿公園」中的嘉年華共融遊戲場，設計範圍太小，甚至看不出主題性，像是在公園內找一個區塊放遊具進去，頂多在遊具加上豬的圖案，甚至完全沒有規劃廁所，非常不便民；更與屏東車城洋蔥大福遊樂園比較，利用在地特產洋蔥的概念去設計整個公園的樣板，東港的黑鮪魚航海樂園，同樣也是用整個海洋主題去設計，遊具富有鮪魚的意向，台中豬事公園現有規劃令人感受不到亮點。

建設局表示，「豬事圓滿公園」第一期工程已在4月開工，預計7月完工，施作項目除入口空間、公園步道、活動廣場及活動草坪等公園基礎設施外，也將布置象徵祈福意象的七福星大地遊戲裝置藝術，讓民眾可在公園尋找隱藏的七福星小豬，增加趣味性。

建設局指出，去年12月辦第一次「豬事圓滿公園」地方說明會說明全區整體規劃及第一期施作內容，因部分民眾建議內容與第二期工程範圍的共融遊戲場較相關，後續啟動遊戲場細部設計時會辦第二次說明會，進一步聽取民眾意見；至於公園內保留的拍賣館建築原已設有兩處廁所，將由文化局辦理拍賣館活化再利用工程時一併整建；地方建議增設亮點廁所，也將於第二期新闢工程檢討研議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法