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    首頁　>　臺中市

    中市+4357 30多歲男快篩陽當天不治

    衛生局長曾梓展說明今天疫情。（市府提供）

    衛生局長曾梓展說明今天疫情。（市府提供）

    2022/05/16 17:45

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市今天新增確診個案4357人，市府也公佈新增6人中重症，分別為50多到70多歲，中市全市目前共26名中重症，逾半數都未施打疫苗，另今年有9人染疫死亡，最年輕為30多歲男子，快篩陰轉陽加上有症狀，當天送醫後不治。

    衛生局長曾梓展指出，這名30多歲男性有糖尿病、腎臟病、風濕性關節炎及智力障礙等多重慢性病，7日出現症狀後家人為他快篩為陰性並服藥，10日身體仍不適再快篩為陽性，送醫治療，但血氧、血壓持續下降，家屬拒絕插管及急救，當天死亡，除該例，目前今年中市另5人確診死亡皆為60歲以上且有慢性病者。

    中市今日公佈新增6名中重症患者，其中較特殊為1名70多歲男性，因腹痛在5月10日就醫並採檢確診，後來檢查出腹部膿瘍、腸穿孔，他也未施打過疫苗，目前仍在治療中，其他5人分為50多歲到70多歲，皆有慢性，有3人插管治療、2人用藥。

    曾梓展指出，中市新增確診個案4357人，未滿12歲的648人，占15%，另老人則占8%，目前全市新冠肺炎專責有942床，可用470席，還有半數空床可使用。

    市長盧秀燕表示，針對確診者居家照護統計，截至今日上午10時，已進行3萬7071位評估，其中3萬3202位（89.56%）已收案居家照護，累計健康關懷11萬8511人次，視訊診察2795人，送藥到府1148人，解除隔離1萬2135人。

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    市長盧秀燕說明今天疫情。（市府提供）

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