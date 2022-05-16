中市推「美樂地計畫」改善公園 議員：改到剩一隻搖搖馬...

中市「美樂地」公園改善「只剩一隻搖搖馬」，議員批好玩的全被改掉。（周永鴻提供）

2022/05/16 17:16

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政府積極推動美樂地計畫，改善公園為共融公園，但台中市議會民進黨團幹事長周永鴻今在議會業務質詢質疑，不少家長反映，本來的公園可以玩單槓、盪鞦韆，「美樂地」改善後竟「只剩一隻搖搖馬」，愈改愈不好玩，「逼得家長出走」到外縣市找好玩的遊具讓子女放風；周永鴻批盧市府公園遊具改善沒有整體規劃，重量不重質，促建設局改善前應多聽地方媽媽意見，不要再「自我感覺良好」；台中市建設局長陳大田指出，美樂地公園改善計畫的原則是遊具不會少，會再了解。

周永鴻指出，盧市府把美樂地計畫當成重大政績，宣示要在任期內把全部公園遊具改善完畢，問題是改到現在的結果是讓許多小朋友和家長對台中的公園越來越失望，家長多反映「好玩的都被改掉了」，本來的公園有單桿、鞦韆可以玩，現在全改掉，包括北區文英兒童公園及西區東昇公園等甚至只剩下搖搖馬，而且有類似情況的公園不只一處，讓親子大失所望。

周永鴻說，但像桃園、屏東公園遊具改善前會依照兒童人口分佈、公園周邊停車和大眾運輸）、公共服務設施、在地文化特色等面向先做分析再改善，反觀台中完全沒有整體規劃，以雨露均霑的方式經費規劃進行，導致每個公園改善經費有限，結果更乏善可陳，讓人看得不勝唏噓。

周永鴻說，很多家長均向盧市府反映意見，市府仍不見調整改善方向，只會繼續大張旗鼓宣傳當成政績，促建設局多聽家長們對遊具改善的建言，不要再自我感覺良好向外宣傳，卻讓更多孩子和家長望外縣市的遊具興嘆。

市議員陳清龍也說，市府號稱美樂地打造共融公園，但計畫進行到現在，很多人只感到共融到現在變「為共融而共融」，最後還是罐頭遊具充斥，他盼翁子公園打造成親子遊樂公園，但促建設局應以當地的地形地貌去設計。

陳大田強調，美樂地計畫預算沒有問題，目前公園改善原則均須「遊具不會少」，可能與部份公園原有的遊具因早期設置有安全疑慮下改善，目前美樂地公園改善計畫均需要有地方共識下才會改善且須原有的遊具不能的原則下辦理。

中市「美樂地」公園改善「只剩搖搖馬」，議員周永鴻批好玩的全被改掉鄉。（周永鴻提供）

中市「美樂地」公園改善「只剩搖搖馬」，議員周永鴻批好玩的全被改掉鄉。（周永鴻提供）

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