送飆股？陌生網友突加LINE 台中婦險噴飛30萬

員警說明常見的假投資真詐騙手法阻止劉婦匯款。（警方提供）

2022/05/16 13:02

〔記者許國楨／台中報導〕台中市劉姓婦人日前瀏覽臉書時認識一名陌生網友，對方主動在LINE加她好友並詢問是否想投資獲利，以可免費領取飆股、鼓吹投資虛擬貨幣為由，要她匯款到指定帳戶幫忙操作，劉婦不疑直衝銀行就要匯款30萬，幸行員聯手員警及時阻詐，保住劉婦血汗錢。

台中市第一分局民權派出所本月9日上午接獲轄內銀行報案，64歲劉姓婦人疑遭投資詐騙，員警江孟修、葉佳宜趕到現場關心時，劉婦說：「這30萬元是要投資用的！」原來她在瀏覽臉書時認識一名陌生網友，對方在LINE主動加她為好友，詢問是否要投資股票，並表示可免費幫忙領取飆股，過不久鼓吹投資虛擬貨幣，但需先匯錢到指定帳戶才能幫忙投資賺取獲利。

劉婦不疑有他，立即聽從指示前往銀行匯款30萬元，員警直覺告訴劉婦「這是詐騙，千萬不要匯」，並分享近期許多匯款投資遭詐騙案例，並說明常見的假投資真詐騙手法，劉婦這才恍然大悟！直呼「好哩加在! 差點被騙30萬元。」，幸好有機警行員及警方即時到場協助，保住辛苦存下的積蓄。

行員表示，民權所員警平時都會定期到公司宣導類似案例，行員與民眾接觸時察覺有異，應機警「關懷提問」，而此次劉婦就是很典型的「假投資真詐財」手法，因此該行員立即通報警方到場，在行員與警方合作下順利阻詐。

第一分局呼籲，近年投資詐騙案件層出不窮，民眾切勿隨意加入陌生的LINE好友及群組，避免提供個人資料、帳戶或金融卡給陌生人，或匯款、轉帳至來路不明的帳戶，遇到可疑狀況時，可撥打165、110專線確認，避免被騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

劉婦向行員及員警致謝，保住血汗錢。（警方提供）

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