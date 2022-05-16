台中被「封門」確診爸要求管委會解釋 否則將舉發提告

管委會用塑膠布「封門」畫面，詹先生再提四項聲明，要求管委會說明，否則將舉發提告。（魏小姐提供）

2022/05/16 10:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕一秒變上海持續上演續集！台中市詹先生與女兒確診，居家檢疫時，社區管理委員會竟用塑膠布，將詹先生住處大門封住，甚具侮辱歧視之意，「住台中，卻是一秒變上海」，詹先生預計今天（16日）解除居隔，他對於社區管委會遲遲沒說明，發表四點聲明，要求管委會說明決議過程，包括提案人是誰？委員會會議紀錄、執行人是誰？有無公告？否則將進一步舉發違反傳染病防治法，或提告強制罪等法律行動，至於該社區管委會的回應，仍是沒有回應。

詹先生對管委會提出的四項聲明如下：

一、因居隔期間，據聞我家大門遭圍封，期間從5月12日至今，一直未獲說明，得「以區分所有權人」立場，要求委員會正式對我提解釋，才能處理後續事宜。

二、5月12日未獲我同意，圍封我家，此事件管委會之處理程序（提案人、委員會會議紀錄、執行人、有無公告），處理至今，未獲正式委員會解釋。

三、5月14日委員會送來對居隔者關懷之水果，已表明謝意。但已對外說明，目前階段，不代表對委員會有任何回應（意指詹先生已經告訴記者，他感謝管委會的關懷，但不代表同意管委會「封門」行為）。

四、5月17日即將解隔，解隔前正式對外說明此聲明，亦對外公開。

此案於本月13日爆發後，記者三度詢問該社區管理室，都未獲回應，甚至兩度被掛電話，記者今天再度致電，接聽電話者以「事忙」為由掛電話。

詹先生則說，一名女士（可能是管委會主委的太太）於本月14日，透過對講機宣稱，用塑膠布封閉大門（封門）之舉，如果造成詹先生「不安」，希望詹先生原諒，又有社區管委會總幹事送來水果藍，詹先生卻發現，對方道歉的時候錄影，似乎想要留下道歉的證據，以利於爾後進入司法程序時，可以拿出來運用。

詹先生強調，對這名女士，或管委會上述的「關懷」，他相當感謝，但他還是強調，許多疑點尚未釐清，希望真相能釐清，且未來「應合法對待住戶」，不過，從12日封門至今，管委會卻始終沒說明釋疑。

詹先生表示，如果管委會再沒有說明解釋，他只能舉發管委會，「封門」堵塞影響逃生通道，觸犯消防建築法規，以及觸犯傳染病防治法第11條，對於傳染病患者與家屬，「人格、合法權益，應予尊重及保障，不得予以歧視」，可處1萬至15萬元罰鍰，至於刑法的強制罪部分，也不排除提告。

此一轟動全國的「封門」事端，是本月12日詹先生的前妻魏小姐，送餐時驚見，管理委員會與大樓管理公司，用半透明塑膠布，將大門整個封住，讓居隔的前夫、女兒難以無法開門取餐，魏小姐有被「侮辱歧視」之感，「住在台中，一秒變上海」，主委太太（代理主委）卻告訴她，「避免開門拿取食物，會有飛沫（病毒）感染！」，她氣得想控告管委會等人「強制罪」，詹先生也駁斥此舉，「混淆視聽、增添恐慌，不是正確防疫作法」。

至於台中市政府對此事態度，台中市府民政局長吳世瑋說，「封門」行徑可能觸犯刑法，亦有觸犯傳染病防治法之虞，此案於警察介入後，塑膠布已拆除，管委會如果再有類似行為，民政局會依傳染病防治法第11條開罰。

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