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    首頁　>　臺中市

    台中十姐妹淘早午餐九確診 嬤痛苦：誰說像感冒那麼簡單?

    台中市長盧秀燕目前居隔中主持防疫會議，她曾一再呼籲大家減少移動以降低染疫的可能，但台中仍傳出有十個姐妹淘聚會，結果有九人染疫的情況。（中市府提供）

    台中市長盧秀燕目前居隔中主持防疫會議，她曾一再呼籲大家減少移動以降低染疫的可能，但台中仍傳出有十個姐妹淘聚會，結果有九人染疫的情況。（中市府提供）

    2022/05/16 06:25

    〔記者唐在馨／台中報導〕台中武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）昨天新增病例已破4千，而台中某區傳出有十位姐妹淘相約吃早午餐並喝咖啡，結果十人裡面高達九人確診，甚至還各自傳染各自的家人，最重要的是多人都出現氣喘以及喉嚨腫痛等症狀，讓這些婆婆媽媽們都大為痛苦，提醒「確診絕不像一般感冒那麼簡單」。

    據地方指出，這群姐妹淘平常感情就很好，會相約吃早午餐或喝下午茶，日前大家又相約到其中一人家中聚會，因為怕外面聚會太複雜，認為在家裡聚會最安全，但殊不知聚會後，其中一人率先確診，一一通知大家後，其他八人也相繼確診，只有一人未染疫，大家推論她可能是比較晚到，才逃過染疫的危機。

    由於這些感情很好的姐妹淘們很多都已是媽媽或是婆婆了，在確診後還傳出也有家人因此確診，除了擔心家人外，也分別有症狀出現，鄰里間互相走告，呼籲大家別掉以輕心。

    據指出，確診的姐妹淘中，有人表示每天都覺得肺很不舒服，喘不過氣，也有人說喉嚨腫痛，有如刀割，也有人一直咳嗽，大家紛紛跟鄰里之間呼籲，不是每個人都可以無症狀或是輕症，而且發病也未必都像一般感冒那麼簡單，提醒如果有症狀的人最好就要自我快篩或注意自我健康管理，而一般人也應該減少活動，保護自己，也是保護家人。

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