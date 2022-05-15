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    首頁　>　臺中市

    環保工程行未開專用車 開貨車載砂石罰6萬確定

    工程行負責人不服打行政訴訟，主張車內裝載的是「營建廢棄物」，不是砂石，聲請撤銷罰單，但一、二審認定開罰有據，駁回訴請，判罰確定。砂石車示意圖與新聞事件無關。（資料照）

    工程行負責人不服打行政訴訟，主張車內裝載的是「營建廢棄物」，不是砂石，聲請撤銷罰單，但一、二審認定開罰有據，駁回訴請，判罰確定。砂石車示意圖與新聞事件無關。（資料照）

    2022/05/15 19:47

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一間環保工程行的大貨車，去年在路上遭警方以裝載砂石、土方未依規定使用砂石專用車開罰6萬元，但工程行負責人不服打行政訴訟，主張車內裝載的是「營建廢棄物」，不是砂石，聲請撤銷罰單，但一、二審認定開罰有據，駁回訴請，判罰確定。

    根據道交條例的立法意旨，以維護交通安全為主要考量，舉凡載運有關砂石、土方或相類似之物，都適用道交條例的規定，而該環保工程行的大貨車，並無任何砂石專用車的註記或字樣，也非監理機關檢驗合格登檢的「砂石專用車」，因此一、二審認定，只要是類似砂石之物，都適用道交條例規定，判罰確定，不得抗告。

    判決指出，該環保工程行由湯姓女子經營，去年2月19日，其鄭姓員工駕駛大貨車行經中市西屯路時遭攔查，警方發現大貨車裝載包含砂石、土方在內等營建廢棄物，但該輛大貨車並非砂石專用車，因此依違反道交條例開出6萬元罰單。

    湯女不服打行政訴訟，主張員工載運的是鋼筋、木頭、塑膠繩等廢料，屬營建廢棄物並非砂石，與有利用性、回收姓的土壤砂石等資源類的「土方、砂石」不同，因此不適用道交條例中有關「土方、砂石」的規定，自然不用砂石專用車，聲請撤銷罰單，

    但一審、二審都認為，有關道路交通管理處罰條例中規定的「土方、砂石」，可依照土石採取法、內政部營建剩餘土石方案中的定義，所謂土石是礦業法第3條所列各礦以外的土、砂、礫及石等天然資源，而土石方則是建築工程、公共工程及其他民間工程所產生之剩餘泥、土、砂、石、磚、瓦、混凝土塊等，因此認定只要是類似砂石之物，都適用道交條例規定，判罰確定。

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