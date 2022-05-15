疫情打擊！五星Buffet人潮減 飯店調整餐期拚外帶

新天地餐廳樂食百匯受疫情影響，5月週一到週四店休，週五至週日營業。（記者蔡淑媛翻攝）

2022/05/15 19:16

〔記者蔡淑媛／台中報導〕本土疫情升溫，確診人數不斷攀升，飯店住宿業績幾乎砍半，平日只剩3成，五星級飯店原本假日滿房也只剩約6成，自由取餐的Buffet影響最大，甚至一晚上來客數不到10人，只能減少餐期因應，一週約減少2天供應，坊間餐廳也受疫情影響，內用減少2到5成，飯店、餐廳再祭出外帶優惠，業績則成長2、3成。

台中長榮桂冠酒店指出，往年五月報稅季加上母親節過後及學生期中考影響，五月住宿及用餐來客會較少，住宿率也有7成5，但今年仍受疫情升溫，整體住房率再砍半、僅剩3成，與去年疫情三級警戒差不多，餐廳自助百匯更是明顯，來客只有1、2成，縮短餐期，週一、四的晚餐暫停、下午茶僅供應六日，並改以半自助餐供應，但因應外帶及居家隔離需求，外帶餐業績提升2、3成，近期將推出800元的法式外帶套餐。

林酒店住房率在母親節前則已受疫情影響，往常週六滿房也掉了3成，平日住房則剩3成，自助百匯餐飲更受影響，明日起至5月底週一、二店休，週六、日下午茶餐不供應，日料餐廳週三、四也暫停服務。

福華飯店受到疫情影響，北部客及親子客大減，住宿率約6成，比前兩個月假日客滿也減至6成的住宿率，因應顧客需求，飯店顧客用餐也能選擇客房使用或到戶外泳池畔，也因應居家隔離推出3日「居家抗疫懶人包」。

日月千禧酒店目前住房率約4成、假日約6成，較去年同期疫情3級警戒仍多1成，飯店也推出五星便當、米其林佳餚以及桌菜、冷凍名菜外帶，外帶業績成長1、2成，住房亦有優惠專案的推出。

裕元花園酒店表示，五月平均住房降約兩成，住房率平日約5成 假日約8成5，與去年同期相比僅微幅增加，但在自助餐溫莎咖啡廳影響大，多數消費者短期內難回流，5月底前週一至週三暫不開放，主打外帶商品有多款精緻餐盒，另外住宿目前也推出了安心居與宅美食住房專案，4天3夜平均每晚優惠2666，持打滿三劑的小黃卡再提供限量升等。

疫情嚴峻減少民眾到餐廳內用，北屯區燚條柴直火料理餐廳，講究現烤現吃，來客數就大減5成，為了彌補營收，點主餐送套餐餐點，或是外帶優惠，幾乎打上75折，搶拚外帶市場，5月20日更聯明12間美食餐廳為集義聯盟，持各家發票到聯盟餐廳用餐就招待鎮店美食。

新天地餐廳樂食百匯也受疫情影響，5月份週一到週四店休，週五至週日營業，不過來客量也少了一半，不過延續四月活動，疫苗接種優惠及憑健保卡現抵500元現金在週五仍適用，另桌餐也因疫情，業績減少4、5成。

築間餐飲集團也指近期內用來客減少約2成，民眾對內用轉趨保守，但外帶及外送反增2至3成、常溫湯底包銷售增加1成；春水堂也說，分店來客數也受疫情影響，外帶業績則成長約2成，也將為春水餐盒推出新菜色。

台中長榮桂冠酒店，自助餐廳5月份改以半自助餐供應，下午茶餐為週六日供應。（記者蔡淑媛翻攝）

福華飯店住宿約6成，飯店顧客用餐也能選擇客房使用或到戶外泳池畔。（飯店提供）

北屯區燚條柴直火料理餐廳，內用減少，也搶攻外帶優惠，幾乎打上75折。（記者蔡淑媛翻攝）

裕元酒店主打外帶商品有多款精緻餐盒。（飯店提供）

日月千禧酒店推出五星便當、米其林佳餚以及桌菜。（記者蔡淑媛翻攝）

築間餐飲集團指近期內用來客減少約2成，但外帶及外送反增2至3成。（記者蔡淑媛翻攝）

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