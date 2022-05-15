疼孫阿公指導 葉倖綺發明「軟性帽體結構」東京奪金

台中市大里區內新國小的四年級學生葉倖綺發明「軟性帽體結構」，利用PU或EVA等軟性材料為帽體，縫製防撞帽，拿下2022日本東京創新天才國際發明展金牌。（中華創新發明學會提供）

2022/05/15 17:47

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台灣奪國際第一！東京發明展21金 小四葉倖綺祖孫發明獲肯定

〔記者羅綺／台北報導〕今年第36屆日本東京創新天才國際發明展今（15）日傳回捷報，我國共獲得21金、25銀、3銅，總成績排國際第一名。這次獲獎者中最受矚目的是就讀台中內新國小四年級的葉倖綺，她為了改善弟弟學走路時常常跌得鼻青臉腫，而在阿公的指導下，發明了「軟性帽體結構」，祖孫倆的巧思一舉獲得國際發明獎的金牌肯定。

來自台中市大里區內新國民小學的四年級學生葉倖綺是這次我國年紀最小的金牌獎得主，她的阿公葉清秀在30年前曾獲得紐倫堡國際發明展的銀牌。

葉倖綺表示，這次發明的「軟性帽體結構」，研究動機來自她看到剛學走路的弟弟，因步伐不穩常跌倒或撞到家具邊角，時常摔得鼻青臉腫，為了保護弟弟別再摔跤瘀青，她因而發想製造「軟的安全帽」。

疼愛弟弟的葉倖綺在有了初步構想後，便尋求發明大師阿公葉清秀的幫忙，阿公也為孫女查閱國內外各種資料，但發現多數作品太笨重，孩子戴著不舒服，且價格高昂。因而帶著葉倖綺到市場採買各式材質試驗，最後找到PU或EVA等軟性材料，不但輕巧且有保護作用。

葉清秀表示，在試做過程中，看到葉倖綺對作品有濃厚的興趣，因而從旁指導孫女手工縫製的方法，祖孫倆合作相當愉快。葉倖綺也說，在縫製防撞帽的過程中，曾因為縫錯而全部拆掉重來，但她並未打退堂鼓，作品完成後拿去學校比賽，沒想到後來竟獲得國際金牌，讓她直呼「很開心」。

葉倖綺的防撞帽不但輕巧，外部還能讓孩子DIY彩繪，且類似綁鞋帶的穿孔設計，能夠訓練手部肌肉的靈活性，不但具安全性，還有教育功能。

不過，葉倖綺認為，目前防撞帽還不夠完美，未來還會繼續改良。葉清秀也表示，以手工製作成本太高，已將防撞帽模型化，未來會找廠商大量生產，降低製造成本，讓一般家庭都能消費得起，成為陪伴幼兒成長不可或缺的「防撞神器」。

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