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    首頁　>　臺中市

    台中今＋4029 103歲人瑞確診住院治療

    台中市衛生局長曾梓展說明今天疫情，並強調支持中央鬆綁「3+4」居家隔離條件，若打滿3劑疫苗加快篩陰性，可取代居家隔離。（市府提供）

    台中市衛生局長曾梓展說明今天疫情，並強調支持中央鬆綁「3+4」居家隔離條件，若打滿3劑疫苗加快篩陰性，可取代居家隔離。（市府提供）

    2022/05/15 16:50

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市今天新增本土確診個案4029人，其中有一名103歲人瑞確診，未接種疫苗，已收治醫學中心治療，病況穩定，另針對中央將鬆綁「3+4」居家隔離條件，若打滿3劑疫苗加快篩陰性，可取代居家隔離，衛生局長曾梓展表示，全力支持中央做法，讓衛生單位人員能簡化其他行政程序，更希望能朝「0+7」，全力照護確診者。

    衛生局長曾梓展說明，這名人瑞確診者未接種新冠疫苗，身體健朗僅有高血壓，12日出現咳嗽、胸痛，在家快篩陽性，送中國醫藥大學附設醫院採檢PCR陽性確診，目前有輕微肺炎，因呼吸無力做預防性插管，血氧濃度99%，未使用瑞德西韋等抗病毒藥物，病況穩定，由於人瑞平常沒出門，資料也未特別註明，懷疑感染源可能是家人。

    因基隆有2歲確診男童疑病毒性腦炎不治，曾梓展也說明，台中市目前確診兒童無中重症者，今天公佈確診者中12歲以下兒童有540人，占比13%，也說明中央規定開設新冠專責病床，其中兒童專責病床占比為20%，以台中榮總來說目前有21床、中國附醫27床，目前中市無兒童中重症個案，床位彈性使用。

    隨著確診人數增加，曾梓展指出，中市每天PCR採檢量約8300份，單日最高可達1萬6000份，也說目前疫苗充足，莫德納有約4.4萬劑，高端2.8萬劑、AZ有4千多劑，呼籲民眾踴躍施打。

    市長盧秀燕表示，昨日開設43處快打站，施打對象主要是18歲以上市民，昨日雖然持續降雨，最後仍有9244名年輕人出來施打第三劑疫苗，截至今日上午，台中市新冠疫苗第1劑涵蓋率為90.19%，第2劑涵蓋率為85.02%，第3劑涵蓋率為66.13%，另總計三階段快打站，一共143萬4500人次，以收到通知單的比例來看，施打率是72.23%，成效不錯。

    有關台中市居家照護統計，累積有3萬2907位進行評估，其中2萬9345位（88.8%）已收案居家照護，累計健康關懷10萬4996人次，其中視訊診察2733人、送藥到府1127人、解除隔離9489人。

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    盧秀燕指出，中市三階段快打站，一共143萬4500人次，施打率是72.23%。（市府提供）

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    吳世瑋說明快打站施打情形。（市府提供）

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