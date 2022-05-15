男酒駕拒檢撞咖啡店！警對空鳴槍壓制逮人、起出5把刀

BMW失控撞進連鎖咖啡店內，還波及門口停放機車。（民眾提供）

2022/05/15 15:13

〔記者許國楨／台中報導〕台中市何姓男子KTV徹夜飲酒歡唱到今天上午，駕駛名下BMW轎車離去時，因行車不穩遇攔查拒檢，一路逃竄途中失控撞進路口一間連鎖咖啡店內，還波及門口停放機車，未料下車時仍不配合，警方見狀對空鳴槍嚇阻當場壓制逮人，並在車內及其身上起出5把刀械，民眾直擊過程飽受驚嚇，直說「比電影還逼真！」

台中市第二分局文正出所巡佐張淵棋、警員林孝哲，今天上午9點多巡經五權路、公園路口時，發現一輛白色BMW自小客車行車明顯偏移不穩，遂上前示意停車受檢，惟該車突拒檢加速闖紅燈逃逸，警方唯恐危及用路人安全，保持安全行車距離一路尾隨蒐證，該車隨後在五權路右轉中華路時，疑因車速過快失控，撞進路口一間連鎖咖啡店內，造成店家牆面及路旁一輛機車受損。

此時31歲的何姓駕駛下車後仍不配合受檢，持續朝警方逼進，林員喝令蹲下但何男仍未聽從指示，且狀欲攻擊員警，林員見當時情況緊急，且難見何男是否握有武器，對空鳴槍2發嚇阻後壓制何男，經實施呼氣酒精測試，酒測值超標當場上銬逮捕。

警方同時在何男身上找到一把折疊刀，另在車內又起開山刀、折疊刀各一把，水果刀兩把及辣椒水等違禁品，自稱在人力仲介公司工作的何男，警訊中供稱，與友人在KTV徹夜飲酒歡唱到今天上午，開車離去時遇警方盤查，因酒駕心虛才拒檢逃離，至於身上及車內起出的5把刀械，則未說明用途。

警方表示，全案訊後將依公共危險、毀損等罪嫌送辦，另何男無故攜帶具殺傷力器械（危險物品），將依社維法究辦沒入；第二分局長陳家銘表示，該分局於去年12月1日至今年2月28日「掃除醉犯」專案期間，共取締185件，在台中市15個分局評比中居冠，第二階段「掃除醉犯2.0」今年3月31日起至5月13日已經取締65件酒駕案件，警方對於維護社會秩序及市民用路安全責無旁貸，針對任何違法脫序行為強勢執法。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

BMW失控撞進連鎖咖啡店內，還波及門口停放機車。（民眾提供）

警方當場壓制何男逮人。（警方提供）

警方當場壓制何男逮人。（警方提供）

警方在何男身上及車內起出5把刀械及辣椒水。（警方提供）

BMW失控撞進連鎖咖啡店內的驚險瞬間。（民眾提供）

BMW失控撞進連鎖咖啡店內的驚險瞬間。（民眾提供）

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