葫蘆墩公園X型天橋閒置7年未啟用 中市府：若法院同意年底補強

x型斜張跨橋橫跨馬路，以銜接豐原區葫蘆墩公園的第四區及第五區。（市府提供）

2022/05/15 13:14

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區葫蘆墩公園的X型天橋，2015年完工後因驗收及司法問題至今無法啟用，猶如一座橫跨天際大型廢棄物。台中市議員陳清龍痛批「盧秀燕市長說，開不了工的要開工、完不了工的要完工，蓋了幾年連通都不能通、很諷刺」；建設局長陳大田表示，市府正雙軌同步設法解決，若法院勘驗完成並同意市府進行補強，最快今年底即可動工。

X型天橋橫跨馬路以銜接葫蘆墩公園的第四區及第五區，當初由建設局編列五千多萬元經費，委由豐原區公所發包，2015年完工後，因一直未能驗收通過，區公所因此扣留1千多萬元尾款，並要求包商辦理減價收受，但包商不同意，並提起履約爭議調解，但協調沒有成立。

此外，2016年審計處抽查，發現X型天橋變更設計、動工前未申請使用河川用地，包商未依契約施工，豐原區公所多項缺失遭糾正；2017年，台中市結構工程技師公會進行橋樑安全鑑定，發現橋塔底部、帽樑銜接處彎矩強度不符規定等缺失，公所要求包商進行結構補強但未獲處理，最後雙方提起民事訴訟，台中市府、豐原區公所也遭監察院糾正。

陳清龍表示，X型天橋是豐原的痛，「盧市長一直自豪為了天際線，拆中正路與圓環路口天橋的業績，結果一座橋蓋了幾年沒辦法通」，致當地民眾揶揄「拆天橋速度最快、一個天橋蓋好好幾年，連通都沒辦法通」。

陳清龍說，司法歸司法，希望建設局能趕快處理X型天橋問題，降低民怨；建局長陳大田今天表示，X型天橋有結構安全問題及司法、行政、民事等問題，市府雙軌同步設法解套，除啟動行政採購作業來協助公所，並積極爭取法院同意，盼X型天橋可以解除現地保存不准動的禁令，若法院同意，最快今年底即何進行X型天橋的補強工作。

豐原葫蘆墩公園x型斜張跨橋，2015年完工後因驗收等糾紛遲未能啟用。（市府提共）

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