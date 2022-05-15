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    台中三井年底開幕 拓寬取消百個停車格引民怨

    邱素貞指東區進德路拓寬工程，一口氣取消周邊百餘個停車格，地方抱怨四起。（記者蔡淑媛攝）

    邱素貞指東區進德路拓寬工程，一口氣取消周邊百餘個停車格，地方抱怨四起。（記者蔡淑媛攝）

    2022/05/15 11:41

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市東區進德路拓寬工程，一口氣取消周邊百餘個停車格，引發民怨，市議員邱素貞建議，將既有植栽帶退縮設置停車格，以符合地方需求，建設局長陳大田回應，同意取消部分植栽帶，設計為避車彎式停車格，至少恢復60格停車格位。

    邱素貞表示，東區進德路上的三井LaLaport購物中心，今年底開幕，由於周邊緊鄰建國市場、帝國糖廠等商場景點，為因應未來交通需求，進德路進行拓寬工程，並由建設局辦理工程發包。

    邱素貞說，進德路（復興東路至忠孝路）原為雙向車道路，計畫拓寬為4車道，發包總計經費1724萬元，已於今年3月15日開工，由於以取消路邊停車格方式辦理車道拓寬，引起民眾抱怨，向市議員邱素貞陳情，反對全數取消停車格，希望保留部分停車格。

    邱素貞議會提出質詢後，建設局邀相關單位辦理會勘，邱素貞到場幫忙協調，包括建國市場自治會與里長陳雅惠、羅文甫等都認為，人行道整體很寬，差不多5公尺左右，另植栽帶寬度也有2.4公尺，建議把植栽帶退縮，設置停車格空間應該足夠。希望建設局及交通局儘速評估並辦理變更設計，以符地方期待，創造雙贏。

    陳大田指出，建設局積極聯繫交通局，並請交通局通盤檢討規劃，參考地方建議方式，將既有植栽帶寬度為2.4公尺退縮，採避車彎形式規劃停車空間，至少恢復60格停車格位；未來整體設計完成後，將再向地方說明，並接續辦理工程變更設計作業。

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