秒變上海續集！封門管委會道歉竟「錄影存證」 確診爸發6聲明

管委會用塑膠布「封門」引發撻伐，今天雖道歉，但法律責任尚未釐清。（魏小姐提供）

2022/05/14 22:23

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中「一秒變上海」上演續集！台中市詹先生確診，與女兒居家檢疫，社區管理委員會竟用塑膠布封住他住處大門，導致女兒無法取餐。管委會今天透過對講機道歉，還派人送水果，卻錄影拍攝道歉過程存證。詹先生發表6點聲明，希望未來能釐清法律責任，未來「應合法對待住戶」，這場爭議似乎不因管委會道歉而停止。

詹先生說，今天有一女士透過對講機說，用塑膠布封閉大門之舉，造成詹先生「不安」，希望詹先生原諒，又有社區管委會的總幹事，送來水果藍，詹先生發現，對方道歉的時候錄影，似乎想要留下道歉的證據，爾後進入司法程序時，可以拿出來用。

詹先生說，他感謝管委會或主委太太，對居隔住戶的關心，但許多疑點尚未釐清，希望能在他解除隔離之後，真相能水落石出，他向管委會發表6聲明：

一，此事情始末，因目前正區隔期間，尚難以釐清原委。

二，5月14日總幹事送水果籃來，先謝謝您（主委之妻）或委員會，對居隔住戶之關懷。

三，社區對居隔住戶之處理因應方式，是否請管委會趕緊擬定處理SOP，無論以管理或關懷方式，均應合法對待住戶。

四，本次事情，法律疑點尚未釐清，是管委會決議，抑或私人決定，還請說明（主委太太可否代表管委會？可能須管委會確認），另外，管委會後續處理，有關我方（詹先生）意見，亦應獲得我方（詹先生）同意，使得對外說明。

五，我於5月16日後才能解隔，之後仍得自主管理7天，同住居隔女兒何時解隔正待通知。

六，相關後續處理事宜，待解隔後才能釐清 （剛剛看各位在錄影，也是想釐清所有法律責任，我方亦同 ）。

詹先生前妻魏小姐12日送餐時驚見，管理委員會與大樓管理公司用半透明塑膠布將大門整個封住，前夫、女兒難以無法開門取餐，深具「侮辱與歧視」之意，主委太太（代理主委）竟說，「避免開門拿取食物，會有飛沫（病毒）感染！」她氣得想控告管委會等人「強制罪」，詹先生怒批管委會，「混淆視聽、增添恐慌，不是正確防疫作法」。

詹先生考慮於解除居隔之後提告，除了強制罪，管委會封閉通道、妨害逃生，可能違反建築或消防相關法規，亦有觸犯傳染病防治法第11條，對於傳染病患者與家屬，「人格、合法權益，應予尊重及保障，不得予以歧視」。

台中市民政局長吳世瑋也警告說，管委會封門行徑，可能觸犯刑法，亦有觸犯傳染病防治法之虞，但此案雖於警察介入後，塑膠布已拆除，但是，管委會如果再有類似行為，民政局會依傳染病防治法第11條開罰，可處1萬元至15萬元罰鍰。

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