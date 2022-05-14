台中市「兒童得來速就醫」 18歲以下都服務

盧秀燕說，台中市兒童得來速共11家大型綜合醫院及130家兒童專科診所加入，而且18歲以下都適用。（台中市政府提供）

2022/05/14 17:51

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中央流行疫情指揮中心宣布將開設6歲以下「學齡前兒童就醫綠色通道」，台中市盧秀燕指出，台中市5月7日起推出「兒童得來速就醫」，為兒童就醫提供綠色通道機制，與中央結合，原本10家大型醫院再加入國軍台中總醫院，共11家大型綜合醫院，還有130家兒童專科診所加入「兒童得來速就醫」機制，服務對象是18歲以下的青少年與幼童，服務的年齡更多，全國第一。

盧秀燕在台中市疫情指揮中心記者會說，中央的「學齡前兒童就醫綠色通道」透過教育部、國防部、退輔會及衛福部等4大公立醫療體系的醫院，開設兒童防疫急診、門診，建立兒童專用候診動線，由兒科專科醫師看診等，跟台中市在5月7日就推動「兒童得來速就醫」是一樣的。

她說，中央指示台中市有6家大型醫院會加入 ，而其中5家已在5月7日加入台中市機制，另一家是國軍台中總醫院，台中市將併入，因此，台中市將有共11家大型綜合醫院及130家兒童專科診所加入「兒童得來速就醫」。

盧秀燕說，中央的兒童就醫綠色通道限學齡前，但是台中市則是18歲以下，只要是18歲以下都可透過「兒童得來速就醫」就醫。

11家兒童得來速醫院，包含台中榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院、衛生福利部台中醫院、澄清綜合醫院中港分院、台中慈濟醫院、大里仁愛醫院、童綜合醫院、光田綜合醫院沙鹿院區大甲院區及新加入國軍台中總醫院等；另130家兒童專科診所，可上官網查。

所謂「兒童得來速就醫」就是如家中的小孩有發燒、呼吸道症狀，家長並無快篩劑，可就近到全市130家兒童專科診所看診，若醫生覺得症狀是一般症狀，就看診領藥後回家休養，但若覺得是新冠肺炎的症狀，就轉介到11家大型醫院看診。

醫院將會為兒童進行快篩，若是陰性就可回家，但若是陽性，就進行PCR採檢，透過綠色通道安排兒科醫師看診，若是狀況不好，就評估收院治療，若但是身體狀況無異常進行衛教後，再返家等候PCR結果。

衛生局說，一旦PCR結果出來是陽性，衛生局就開始進行是否居家照護流程。

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台中市「兒童得來速就醫」流程。（台中市政府提供）

中市兒童得來速就醫共11家大型綜合醫院及130家兒童專科診所加入。（台中市政府提供）

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