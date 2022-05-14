台中和平山區連日降雨 中橫便道今仍封閉

中橫公路33公里處今日上午出現落石。（記者張軒哲翻攝）

2022/05/14 16:48

〔記者張軒哲／台中報導〕梅雨鋒面帶來雨勢，谷關及梨山山區邊坡土石鬆動，多處坍方，中橫公路37臨時便道，雨情達警戒值，公路局谷關工務段從前天下午起暫停開放中橫便道，昨日與今日全天未開放，請用路人留意路況資訊。

谷關工務段指出，今日上午8時起台8線31k谷關、77.6k新佳陽、91k木蘭橋前、台7甲49k勝光、59k環山等多處陸續發生土石崩塌或樹木傾倒。谷關工務段迅速調動機具，多組重機械傾力清坍搶通，均在2小時內完成。經交維及調度得宜，皆無人車受困之情形。

谷關工務段也感謝谷關地區警察協助共同聯防，讓坍方狀況能迅速安全排除。研判鋒面來襲可能會造成大量持續雨情，所以二工處及谷關段於昨天晚上已成立緊急應變，超前部署重機械於谷關及梨山重要路段。故今日搶通雖然十分艱辛，尤其大梨山地區多點坍方，但皆能井然有序迅速排除，感謝雨天出勤的公路英雄。

另外，受連日大雨影響，中橫便道坡面極不穩定，已有顯著多處發生落石情形。今日三班不對外開放，以免無預警落石危及通車安全，造成不便，敬請見諒。呼籲用路人下雨期間盡量避免進入山區路段，如需進入山區，請注意車前狀況並留意小心行駛。

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