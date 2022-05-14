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    等待10多年 中市華南路銜接向上路開工

    華南路向東延伸銜接至向上路第一標工程開工。（記者何宗翰攝）

    華南路向東延伸銜接至向上路第一標工程開工。（記者何宗翰攝）

    2022/05/14 14:30

    〔記者何宗翰／台中報導〕台中大肚山「翻山不易」，大肚區居民往返台中市區經常遇到交通堵塞，地方爭取延伸華南路銜接向上路10多年，今天第一標工程終於開工，未來完工後可由大肚連接南屯區，可以節省約7分鐘車程，總經費12.74億元。

    副市長陳子敬表示，華南路向東延伸銜接至向上路工程，全長1864公尺，寬20公尺，因位於山坡地，歷經水土保持審查、環境影響評估及都市計畫變更等作業，並編列一、二標總經費12.74億元（含工程費3.69億元、用地及地上物補償費9.05億元）開闢此道路，完工後居民出入不需再繞道。

    建設局表示，遊園路口以東206公尺非都市計畫區段第一標工程，總經費為3731萬元，今天在台中區監理所內開工，預計明年5月完工；第二標工程延伸至向上路路段屬都市計畫區，已於110年順利完成都市計畫變更後，辦理用地取得作業中，預計明年開工、114年完工。

    今天動土典禮包括市議員林汝洲、吳瓊華、張家銨、前立委顏寬恒、大肚區長白峨嵋、南屯區長林秋萬、台中區監理所長魏武盛及多位在地里長出席。林汝洲表示，他從縣市合併前就爭取到現在，終於順利動工；張家銨指出，希望第二標工程用路能順利取得，否則將成斷頭道路。

    華南路向東延伸銜接至向上路工程開工，舉辦祈福典禮。（記者何宗翰攝）

    華南路向東延伸銜接至向上路工程開工，舉辦祈福典禮。（記者何宗翰攝）

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