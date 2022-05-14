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    中市「台灣愛之光園區」開幕 宣導護眼更培訓視障者成香氛師、咖啡師

    中市「台灣愛之光園區」今天開幕，除宣導護眼，要培訓視障者成咖啡師、香氛設計師。（記者蘇金鳳攝）

    中市「台灣愛之光園區」今天開幕，除宣導護眼，要培訓視障者成咖啡師、香氛設計師。（記者蘇金鳳攝）

    2022/05/14 12:56

    ［記者蘇金鳳／台中報導］經過多年的勸募，「台灣愛之光園區」今天在大雨中開幕，除了進行護眼的宣導外，並且培訓視障者工作技能，目前規劃的課程香氛及沖咖啡課程，要培訓視障者成為香氛設計師、咖啡師，今天新手視障咖啡師還在現場手沖咖啡服務與會民眾。

    今天的開幕儀式社會局長彭懷真、教育局副局長王淑懿、台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊都到場剪綵。

    社會局長彭懷真表示，全台有6千位視障者，但是因近年來使用手機及電腦頻繁，容易造成眼部的傷害，因此保護眼睛非常重要，「台灣愛之光園區」不止培訓視障者工作技能，也進行眼部保護宣導，減少後天的視障人數。

    台灣愛之光公益協會服務視障民眾多年，多年前便規劃興建「台灣愛之光園區」不但要培訓視障者多元化就業能力，而且還要宣導護眼知識，在現今難以離開手機、電腦造成眼部嚴重傷害的民眾，能懂得如何護眼。

    台灣愛之光公益協會執行長顏平芳表示，近年來疫情影響，讓勸募工作相當困難，只能邊募邊蓋，約募到近2千萬，園區終於在今年完工，今天順利開幕。

    顏平芳表示，整個園區加上草坪共347坪，除了護眼宣導，並且培訓視障者多元就業，要打成「護眼共善基地」，讓明盲共融。

    本身亦是視障者的社工黃宥程表示，園區除了一片綠地，提供視障者表演外，還有介紹眼疾的眼球館、視覺遊戲空間及主題黑暗廊道體驗，並有培訓視障者的視障Flair咖啡廳及香氛工作坊，要讓培訓視障者成為咖非師、香氛設計師。

    中市「台灣愛之光園區」今天開幕，開辦香氛工作坊課程，要培訓視障者成為香氛設計師。（記者蘇金鳳攝）

    中市「台灣愛之光園區」今天開幕，開辦香氛工作坊課程，要培訓視障者成為香氛設計師。（記者蘇金鳳攝）

    中市「台灣愛之光園區」今天開幕，宣導如何護眼。（記者蘇金鳳攝）

    中市「台灣愛之光園區」今天開幕，宣導如何護眼。（記者蘇金鳳攝）

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