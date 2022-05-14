老婆接到「違規停車」罰單 查到丈夫與小三幽會過夜

王女收到丈夫違停罰單，進而發現丈夫頻繁進出卓姓女子住處，丈夫還「餵食」卓女等證據。（情境照）

2022/05/14 10:45

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市王姓女子於2019年底，收到丈夫違規停車罰單，她甚感納悶，不知丈夫為何將車停在中市大慶街附近，遂請人蒐證，果然拍到丈夫與卓姓女子，一起吃飯與逛賣場，丈夫還「餵食」卓女，並多次進出卓女的住處，控告卓女求償100萬元，卓女辯稱兩人只是合作餐飲事業，沒有逾矩行為，法官卻不採信，認為兩人往來密切，「已逾越一般合作事業夥伴、朋友之社交程度」，不過，僅判決卓女應賠償5萬元，可上訴。

警界常見配偶接獲罰單，意外得知另一半出軌之事，以前測速照相從前方拍攝的時代，就常拍到車內副駕駛座女子，竟然不是原配，警方偶爾還會接獲人夫的抗議，指超速違規照片，「拍那麼清楚，害我老婆鬧離婚」，測速照相改為往後方拍攝之後，類似抗議才減少。

判決書指出，王女接獲丈夫於2019年12月19日晚間8時許，於台中市南區大慶街附近，違規停車的罰單，她驚覺有異，丈夫的說詞，是他開車到彰化縣授課，行駛快速道路返回台中，剛好途經此處買晚餐，不慎違規停車被舉發，王女不相信丈夫說詞，請人跟蹤丈夫行蹤，果然抓到丈夫與卓女疑似不軌的證據，聲明卓女應賠償100萬元。

卓女辯稱，她與人夫只是朋友，雖曾一起用餐與逛賣場，卻無逾越朋友分際的行為，人夫違停在她住處附近，她不知道原因，且她當時出國，不可能知道人夫在她住處附近出沒，兩人當時合作「舒肥」事業（真空低溫烹調法，法文Sous vide），因設備暫放她的住處，王女的丈夫才會多次出入她的住處，但沒有共同過夜等不正常男女關係。

台中地院法院王女提供的錄影畫面顯示，2020年4月1日，丈夫與卓女在路邊攤用餐，丈夫還有「餵食」卓女的行為，用餐後又併肩散步，同年4月3日丈夫駕駛卓女的車，載卓女的孩子一同到賣場，同年4月17日深夜，丈夫進入卓女住處，19日下午從卓女住處走出來，另外，同年4月15日、20日晚間，兩人一同進入卓女住處，17、18日與20日上午，兩人一起從卓女住處走出來。

法官認為，王女的丈夫頻繁進出卓女住處，且2人常一起用餐，開車共同搭載卓女的子女，顯示「違規停車買晚餐被開罰」之說，不足以採信，也顯示兩人往來密切情節，「已逾越一般合作事業夥伴、朋友之社交程度」，卓女故意以違背善良風俗的方法，破壞王女婚姻生活的圓滿、安全與幸福，侵害王女的配偶權，但100萬元求償太高，精神慰撫金應以5萬元適當，判決卓女應賠償原配王女5萬元，可上訴。

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