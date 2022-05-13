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    中市居家關懷包血氧機回收僅約1成 「媽媽市長」喊話了

    中市居家關懷包均附有血氧機僅居家照護確診個案使用。（圖：市府提供）

    中市居家關懷包均附有血氧機僅居家照護確診個案使用。（圖：市府提供）

    2022/05/13 23:44

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市為協助在居家照護的確診民眾能自行監測血氧情況，居家關懷包中均附有血氧機，民眾解隔後歸還，但近日市府發現民眾居隔期滿正在回收血氧機約3043台，回收情況不理想，約僅1成回收，台中市長盧秀燕今向市民喊話，「這是政府的公產，務必要歸還」、「現在防疫物資蠻貴的」，提醒居隔期滿民眾一定要記得還血氧機，以利服務其他有需要的市民。

    台中市政府推出居家安心照護時，考量居家照護者雖有配置主責醫院照顧，也有提供線上視訊問診、送藥服務，但畢竟在家中沒有常駐專業的醫護人員，因此市府提供居家照護的關懷包中均配置有血氧機，由民政系統依關懷包途徑發放，等居家照護者期滿痊癒後送回各區的衛生所回收專用箱，衛生所會充分消毒再提供使用，血氧機的外袋上都有專門列管的個案及機器編號。

    不過，盧秀燕指出，目前市府發給居家照護民眾有5300台，庫存還有7411台，期滿正在回收的血氧機有3043台，但回收的狀況並不理想，呼籲有拿到的市民解除管制後，記得拿到衛生所歸還，衛生所消毒完後會再提供給下一個人使用。

    新聞局長鄭照新指出，據了解回收的數量約在1成左右，可能與確診居家照護的民眾在解隔後初期可能還有監測血氧需求，或是居隔日久有不少事務待處理中，或對歸還血氧機相關規定尚不了解所致，市府會再加派人力提醒，因考量疫情高峰未至，雖目前尚有庫存血氧機，但市府加強盤點整備防疫物資，也盼解隔民眾能早日把血氧機送到衛生所回收箱，以利市府調配防疫物資使用。

    此外，盧秀燕指出，原本中市關懷包發放採確診者與家庭一起的「家戶發放」，但有不少居家照護民眾反映原本家裡就有血氧機等設備，不需要市府再提供，否則還要歸還，因此市府民政局與衛生系統評估後，後續居家照護者的血氧機發放將改採「詢問制」，市府一樣會透過關懷中心詢問居家照護者的身體狀況，如果民眾表示有需求，市府就發放血氧機給民眾使用。

    中市居家關懷包血氧機回收率僅約1成，「媽媽市長」盧秀燕喊話民眾記得要還。（圖：市府提供）

    中市居家關懷包血氧機回收率僅約1成，「媽媽市長」盧秀燕喊話民眾記得要還。（圖：市府提供）

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