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    防疫還可領千元！台中長者打疫苗500元加碼獎勵 延長到月底

    台中市長盧秀燕宣布，長者打疫苗500元加碼獎勵延到月底。（擷取自台中市疫情指揮中心記者會直播）

    台中市長盧秀燕宣布，長者打疫苗500元加碼獎勵延到月底。（擷取自台中市疫情指揮中心記者會直播）

    2022/05/13 19:40

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市今天新增3708例本土確診，台中市長盧秀燕宣布，為持續推升疫苗接種率，「長者接種疫苗加碼獎勵500元現金」延長到5月31日。而近期最後一次開設快打站明天登場，開設40多處，提醒尚未施打1到3劑的市民把握時間，到快打站免預約接種。

    盧秀燕說，市府3月28日到5月15日推出接種疫苗加碼獎勵500元現金，設籍台中市的65歲以上長輩（含55歲以上原住民）、設籍台中且於台中市服務機構第5類對象，接種1到3劑疫苗者，即能領取，截至5月10日統計，加碼獎勵的發放人數已有3萬0620人，包括第五類1614人、長輩2萬9006人，約發出1500萬元加碼獎勵金。考量疫情升溫，鼓勵長輩施打，台中市500元加碼金獎勵措施延期到5月31日，加計中央延長獎勵金補助，長輩5月底前打疫苗還是可領到1000元獎勵金。

    盧秀燕也說，疫情升溫，為服務尚未打疫苗民眾便利接種，明天台中市再開設40餘處快打站，開放18歲以上市民接種第3劑莫德納，其中，18歲到24歲者約5萬人，均有發通知單，但尚未施打1至3劑的市民也可以把握時間，直接到場接種。設籍台中市的65歲以上長輩（含55歲以上原住民）或設籍台中且於台中市服務機構的第5類對象，也可到快打站打疫苗現場領取接種疫苗加碼獎勵。

    盧秀燕提醒，已輪過3劑疫苗各年齡層的快打站服務，這次應是台中市近期最後一次開設快打站服務，請民眾把握免排隊、免預約的服務。

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