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    中市兒童莫德納校園接種3天、約15％沒來打 盧稱家長要再想想

    中市兒童莫德納校園開打3天，有3946人完成接種。（圖：市府提供）

    中市兒童莫德納校園開打3天，有3946人完成接種。（圖：市府提供）

    2022/05/13 18:11

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市自11日起校園開打兒童疫苗，教育局統計3天來，共完成38校接種，原有4593人登記在學校接種，最後只打了3946人，實際施打率為85.91%，有647人未接種，台中市長盧秀燕指出，分析原因是有部份家長覺得需要陪在子女旁邊較放心，改選到醫療院所施打，但確實有部份家長填了同意施打意願書後又覺得還要再想一想，決先不讓子女打兒童莫德納，盧秀燕說，市府都尊重；另有家長關切何時可開打兒童BNT，盧秀燕說，只要中央一有消息就會立即安排後續事宜。

    教育局指出，兒童莫德納開打到今日已有38校完成施打，累計有意願施打人數為4593人，實際施打3946人，累計實際施打率為85.91%；盧秀燕指出，施打完後疑似因為疫苗而產生副作用或不良反應為106人，但無學生送醫，學生打完疫苗主要出現不適症狀為頭暈、噁心、痠痛、心悸嘔吐、胸痛等症狀；另有315名學生請疫苗假，家長帶回家休息照顧比較放心。

    盧秀燕說，實際打疫苗人數比預約接種少600多人，主要有部份家長為能就近照顧打完疫苗子女，改選到醫療院所施打，另有部份家長覺得還要再想一想。

    隨國內疫情升溫，12歲以下兒童確診率提高，盧秀燕指出，原本台中市校園接種安排到6月10日，經學校與醫療院所協調後，接種期程縮短到6月2日前完成，市府會持續優化相關接種事宜。

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