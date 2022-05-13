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    新社頭嵙山灌溉用水缺乏 蔡其昌爭取1820萬新建三嵙口蓄水池

    新社頭嵙山灌溉用水缺乏，蔡其昌向農民說明爭取1820萬新建三嵙口蓄水池。（記者張軒哲攝）

    新社頭嵙山灌溉用水缺乏，蔡其昌向農民說明爭取1820萬新建三嵙口蓄水池。（記者張軒哲攝）

    2022/05/13 18:04

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中新社區頭嵙山地區的農業灌溉用水缺乏，過去10幾年來都未能解決，今日立法院副院長蔡其昌邀集農委會農田水利署署長蔡昇甫、農田水利署台中管理處處長陳榮福、台中市議員蔡成圭等人，前往會勘「頭嵙山三嵙口蓄水池既管路設施改善工程」，聽取當地仕紳及農民意見，爭取總經費1820萬元，擴大灌溉服務，並提高計畫區農業灌溉用水穩定度。

    蔡其昌表示，由於白冷圳灌區無法完全供應頭嵙山地區的灌溉用水，去年12月到新社區收到農民朋友陳情頭嵙山灌溉問題。台中非灌區的地區還有很多，這次前來主要是向農民朋友說明目前工程的規劃，並表示自己是行動派，農民的問題中央有辦法解決，一定會盡快協助處理。

    蔡昇甫說明，此次工程除蓄水池功能外，加上管路灌溉設施的補助，每戶農民最高可申請40萬元，包含田間管路灌溉、調節控制、動力、調蓄等4大設施補助，徹底解決農民灌溉問題。

    台中市新社區協成社區發展協會理事長王安田表示，自2004年起地方農民便不斷陳情，尤其頭嵙山是台灣重要小百岳，也是登大山的入門練習，希望未來能持續推動建設，成為全台示範。

    蔡昇甫表示，此次工程總經費1820萬，將進行抽水機房：抽水機3台0.012立方公分、輸水管線工程：4HDPE管，約593公尺、蓄水池工程：蓄水量600立方公尺。此次工程預計於今年7月動工，同年12月完工。

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