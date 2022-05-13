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    居隔竟被管委會塑膠布「封門」 確診爸怒轟：混淆視聽增添恐慌

    確診詹先生質疑，管委會用塑膠布封門，不是正確防疫作法，甚至是「混淆視聽、增添恐慌」之舉。（魏小姐提供）

    確診詹先生質疑，管委會用塑膠布封門，不是正確防疫作法，甚至是「混淆視聽、增添恐慌」之舉。（魏小姐提供）

    2022/05/13 18:13

    相關新聞連結：
    一秒變上海？台中社區有1戶確診 管委會竟用塑膠布封大門

    〔記者張瑞楨／台中報導〕住在台中市南屯區一處社區大樓的詹先生週一確診，與2名女兒居家檢疫，社區管理委員會竟下令用塑膠布封住詹先生住處大門。詹先生今天受訪說，許多社區彼此幫忙，為確診住戶送餐，「我們社區管委會卻是封門，很奇怪」，這是「混淆視聽、增添恐慌」，管委會不僅有觸犯強制罪之虞，也觸犯建築消防相關法規，以及傳染病防治法。

    記者致電社區管理室，大樓管理公司楊姓代班經理宣稱「不知道」、「不清楚」，也不知主委等幹部聯絡方式，記者請求回電等無回音，記者再度撥打，被對方兩度掛斷電話，無法取得回應。

    住戶詹先生說，「都是同社區鄰居，不能先說一聲嗎？」封門之舉不是正確防疫作法，更是混淆視聽、增添恐慌的行為，許多朋友都勸他提告，罪名包括強制罪、建築或消防相關法規的封閉通道、妨害逃生，或觸犯傳染病防治法第11條，「對於傳染病病人、施予照顧之醫事人員、接受隔離治療者、居家檢疫者、集中檢疫者及其家屬之人格、合法權益，應予尊重及保障，不得予以歧視」。

    他說，從頭到尾，管委會都未告知，新聞披露之後，也沒個說明，令人感受很糟糕，甚至有侮辱確診者人格之虞，「我也不想染病」，不論是管理委員會主委做的決定，還是主委的太太做決定，他未來都會追究管委會相關責任，他狀況尚佳，目前比較擔心女兒。而女兒今天上午確診。

    詹先生週一確診，前妻魏小姐昨天送餐時，赫然發現管委會與大樓管理公司拿半透明塑膠布封住詹先生住處，連帶影響魏小姐送餐、女兒取餐，「讓我們沒有辦法拿取食物，等於要在室內活活餓死，我們住台中，秒變上海」。魏小姐質問管委會，主委太太（代理主委）竟說，「避免開門拿取食物，會有飛沫（病毒）感染！」她氣得報警，擬控告管委會等人「強制罪」，台中市警四分局南屯派出所昨天到場處理，魏小姐已經把塑膠布取下。

    南屯派出所副所長陳兆鉮轉述說，當時管委會向員警解釋，這是管委員會基於保障其他住戶之心，所做出的決定，塑膠布可以拉開捲起，未達到「封死」程度。

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