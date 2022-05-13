獨家》乳浪不敵疫情！鬧小姐荒 台中2大龍頭酒店旗下分店暫合併營業

受疫情影響，中市兩大酒店集團都鬧小姐荒，分店暫時合併營業。（資料照；本報合成）

2022/05/13 17:59

〔記者許國楨／台中報導〕疫情嚴峻，不但客人不敢上娛樂場所，連坐檯小姐也唯恐染疫心驚驚，「金錢豹」、「海派」這兩個並列台中市龍頭的酒店集團，生意也因此受到嚴重衝擊，今天傳出兩個集團不約而同急應變，旗下分店各自先合併上班，節省人事管銷等費用，此舉可能也是兩大集團首次，顯見疫情的影響層面。

金錢豹旗下的高級禮服店，原本有在台灣大道上同棟建物內的「金山店」、「市政店」，另家則是位在南屯區文心南七路上的「天上人間」（也稱汶南店或南七店），3家店同樣是富麗堂皇風格，但後來金山店歇業，目前營運中的只有「市政店」及「南七店」。

而先前規定客人得打滿3劑疫苗才能上酒店等娛樂場所，生意已稍微受到影響，隨著近來疫情越來越嚴峻，不但客人不敢上門，坐檯小姐更因唯恐染疫而人心惶惶，多數小姐乾脆休一陣子觀望再說，也導致小姐人數銳減，一名「南七店」幹部說，疫情前店內有80多名小姐，扣掉請假或是其他因素未上班，每天也還有50多名小姐可以上檯。

但疫情升溫後，每天幾乎僅剩20多名小姐上檯，客人選擇性相對少，降低上門意願，加上水電管銷等龐大費用，因此公司才決定自昨（12日）天開始，「南七店」暫時歇業，所有小姐及幹部合併到市政店上班，此舉除能節省一些人事支出，兩家店小姐加起來的人數也多，幹部比較好調配，客人也有更多的選擇。

至於位在台中市12期重劃區商業區角地的海派酒店，同棟大樓內依樓層高低，1到4樓是海七酒店、五到八樓是海八酒店，兩店各由不同的大班帶領，出入口也不一樣，酒客多以「海七」、「海八」稱呼，據稱也是因疫情因素，「海八」自前（11日）天開始暫時歇業，想上班的幹部及小姐可以到「海七」報班，也算是另類的合併。

知情人士透露，兩大酒店集團旗下分店，此次各自合併的目的不外乎就是為了度過這波嚴峻的疫情，但合併應只是暫時性的策略，預計都暫時合併到月底，等6月再做進一步打算。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

台中市金錢豹酒店。（資料照）

台中市海派酒店。（資料照）

受疫情影響，中市兩大酒店集團都鬧小姐荒，分店暫時合併營業。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法