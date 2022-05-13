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    民進黨中市7個選區初選 現任議員及政二代全部過關

    民進黨中市7個選區初選提名今天結束，現任市議員及政二代全部通過。（記者蘇金鳳攝）

    民進黨中市7個選區初選提名今天結束，現任市議員及政二代全部通過。（記者蘇金鳳攝）

    2022/05/13 15:24

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨台中市7個選區的初選今天結束，選舉結果顯示，現任市議員全數獲得提名，政二代地方資源雄厚也全部過關，有些人支持率甚至超越現任的市議員。中市黨部主委李天生表示，下週三中執會將確認通過提名。

    民進黨中市有7個選區需要進行初選，從5月9日開始進行初選，分別是第4選區（后豐區）、第5選區（潭雅神）、8選區（北屯）、9選區（北區）、10選區（中西區）、11選區（東南區）、13選區（大里霧峰）。

    7個選區所有政二代都初選成功，分別是8選區謝明源的女兒謝家宜、9選區張溫鷹的女兒陳俞融、11選區何敏誠的兒子何昆霖及邱素貞的女兒陳雅惠，而陳雅惠雖是婦女保障名單，但排名第3仍在入選名次，顯示其第一代的地方實力依然能挹注第二代。

    另外，有5位前任市議員重新挑戰，但只有蔡雅玲、張芬郁兩人成功。新人也僅第4選區的廖芝晏及第5選區的林義偉兩人通過初選，林義偉得票率更是超越老將蕭隆澤，獲得第2名。

    這7個選區贏得初選將獲提名的分別是第4選區謝志忠、廖芝晏，第5選區周永鴻、林義偉、蕭隆澤，第8選區曾朝榮、謝家宜、蔡雅玲，第9選區陳俞融、賴佳微，第10選區江肇國、黃守達，第11選區何昆霖、鄭功進、陳雅惠、第13選區李天生、林德宇、張芬郁。

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