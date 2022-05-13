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    中市人行道很窄！市議員轟市府：放任建商圍籬外推與行人搶道

    市議員陳淑華批中市人行道不友善，還放任建商圍籬外推與行人搶道，逼行人走車道（記者蘇金鳳攝）

    市議員陳淑華批中市人行道不友善，還放任建商圍籬外推與行人搶道，逼行人走車道（記者蘇金鳳攝）

    2022/05/13 13:23

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市人行道對行人夠友善嗎？市議員陳淑華今天在市議會提出質疑，指台中市除了台灣大道、文心路等的人行道較寬外，多半都很窄，若加上電箱、行道樹後，行人能走的寬度窄得可憐，而台中市因房市暢旺，建案紛起，圍籬外推到人行道，造成民眾與車搶道，要求市府改善。

    都發局長黃文彬表示，給行人完善的人行道是先進都市該有的水準，也是大都市該做的，會加強管理。

    台中市議會今天進行都發建設水利的業務質詢，市議員陳淑華批台中市人行道本來就不親民、就很難走；現在建築工地多，使用路邊、使用人行道，人行空間整個被壓縮，不但簡易娃娃車難以通行，連一個人都難以行走，迫使民眾必須走到車道，讓人行曝露在危險環境

    陳淑華說，她接獲學生家長陳情，某國中旁的建築工地，沒有人行道的重要道路，學生上下課走在路上，非常危險，愛心媽媽、家長每天都非常緊張害怕。

    陳淑華指出，也有民眾反應，水湳裡面的工地，建設公司明明在養地，還沒有要進行工程，就申請用路、把圍籬外推，沒有施工佔用人行道超過期限，市府也沒能力查核撤除道路借用，在第一時間還地於民，民眾感覺建商可以佔地為王。

    陳淑華說，有一些工地用了道路後，人行道人行淨寬度只剩幾十公分，人行都沒辦法，更何況是推嬰兒車、輪椅，真的行不得也。也有工地圍籬外推了，還在圍籬裝設廣告燈箱，這是要人怎麼走？

    陳淑華說，市府應該以保障人行為優先條件辦理建築工地借用道路，保障人行空間，施設人行道安全走廊施設，以人為本，讓人安心、安全的走，否則讓建設公司賺錢賺甲笑嗨嗨，卻要讓民眾走路自負風險，非常不合理。

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